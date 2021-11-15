YENİ OTOBÜSLER DUALARLA HİZMETE BAŞLADI

Belediyemiz tarafından şehir içi ulaşımında kullanılması amacıyla belediyeye kazandırılan 5 yeni otobüs, dualarla ilk seferine başladı.

Belediyemiz tarafından şehir içi ulaşımının daha da geliştirilmesi amacıyla kısa süre önce belediyenin araç filosuna dahil edilen 5 yeni otobüs dualar ve kesilen kurbanla sefere başladı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde gerçekleşen dua merasimine Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve şoförlerimiz katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, yeni araçların tüm hemşerilerine hayırlı olmasını dileyerek, "Önceliğimiz hizmet ve insandır. Bundan dolayı insanlarımız için son bir yılda belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Daha konforlu ve güvenli hizmetlere imza atmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, araç filomuza dahil edilen 5 yeni otobüsümüz daha halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu otobüslerle birlikte daha önce 40 olan belediye otobüs sayımız, 45'e yükselmiş oldu. Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkanımızın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşı'nın duası ve kesilen kurbanla yeni otobüsler sefere başladı.

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