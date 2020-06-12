Yeni Orman İşletme Şefi Sayan, göreve başladı
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Yeni Orman İşletme Şefi Sayan, göreve başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğine atanan Samet Sayan yeni görevine başladı.

Yeni Orman İşletme Şefi Sayan, göreve başladı
12.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:23

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğine atanan Samet Sayan yeni görevine başladı.

Orman İşletme Şefliği görevi Nihat Acat'tan devralan Samet Sayan, 1992 yılında Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğreniminden sonra 2010 yılında girdiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliğinden 2014 yılında mezun oldu. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 5 yıl sözleşmeli Orman Mühendisi olarak görev yapan Sayan, ilk görev yeri olan Hisarcık Orman İşletme Şefliğine atandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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