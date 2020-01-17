Yeni Orduspor'un ismi ve logosu değişti

17.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:52

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yeni Orduspor'un isim ve logosu değişti. Buna göre Yeni Orduspor'un ismi 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak tescillendi.



Şükrü Bodur'un Kulüp Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni bir oluşuma giden mor beyazlı takım ilk iş olarak isim ve logosunu değiştirdi. Kapanan Orduspor'un yerine oluşturulan bir ekiple yola çıkan takımın isminin 52 Orduspor Futbol Kulübü olması ve mor-beyaz renk ağırlıklı logosunun değişmesi 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edildi.



Genel kurulun aldığı karar Türkiye Futbol Federasyonuna(TFF) gönderildi. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Yeni Orduspor'un isminin değiştirilmesini ve yeni logosunun kabul edilmesine karar verdi. Yeni isim ve logo TFF web sitesinden duyuruldu. - ORDU

Kaynak: İHA