Yeni Orduspor Top Başı Yaptı

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.



Ordu 19 Eylül Stadı'nda, Teknik Direktör Cahit Terzi yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından Cahit Terzi, oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı ve idman taktik çalışmalarla devam etti.



Antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Orduspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, ligde hedefleri olan bir takım kurduklarını söyledi. Terzi, yaptığı açıklamada, "Önceki sezondan takımda kalan arkadaşlarımızın yanı sıra bu sezonda gerçekleştirilen transferlerle kadromuzu güçlendirdik. İyi bir hazırlık kampı dönemi geçirerek, sezona başlamak istiyoruz. Hedefleri olan bir takım kurduk. Ordu halkına iyi futbol oynayan bir takım, seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz. Nokta atışı transferlerle birlikte, iyi bir takım kuruyoruz. Bu noktada bizlere her konuda destek veren kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Kadrosuna kattığı flaş transferlerle güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Orduspor, 13 Temmuz'da kamp için Ankara Kızılcahamam'a gidecek ve 23 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Yeni Orduspor 26 Temmuz'da tekrar Ordu'ya dönecek. - ORDU