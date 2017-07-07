Yeni Orduspor 3'üncü Lig'de

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 3'üncü Lig ekibi Ordu Futbol Kulübü'nün, 'Yeni Orduspor Kulübü' olarak tescil edildiğini açıkladı.



Geçen sezon Bölgesel Amatör Bal Ligi'ni (BAL) şampiyon olarak tamamlayıp 3'üncü Lig'e yükseyen Güzelorduspor Kulübü, daha sonra Ordu Futbol Kulübü adını almıştı. 5 yıl önce Süper Lig'de mücadele ederken yaklaşık 100 milyon liralık borçla Bölgesel Amatör Lig'e düşen Orduspor'un adını yaşatmak için yapılan başvuruyu kabul eden Futbol Federasyonu (TFF), Ordu Futbol Kulübü'nün adının Yeni Orduspor Kulübü olarak tescil etti.



Bu yüzden TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, şöyle dedi:



"Orduspor'un kamuoyuna duyurduğu 105 milyon TL'lik borcun kontrol edilebilir, sürdürülebilir ya da eritilebileceği kanaat yoktu, Bu yüzden 3'üncü Lig'e çıkan sıfır borçsuz takımımızın adını Yeni Orduspor olarak tescil ettirdik. İsim değişikliği başvurusunu 1 ay önce yapmıştık."



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