Yeni orduspor: 0-0

07.09.2019 19:09

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Ali Demirtaş (xx), Berkay Salman (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (xxx) - Yusuf (xxx), Bayram (xx), Anıl (xx) (Dk. 64 Cevdet x), İlkay (xx), Fatih (xxx), Burak (xxx), Mehmet (xx), Atakan (xx) (Dk. 86 Bilal), Barış (xx) (Dk. 81 Gökhan), Vahap (xxx)

YENİ ORDUSPOR: Cantuğ (xxx) - Gökhan (xx), Sergen (xxx), Yasin (xx), Doğukan (xx), Burak (xxx) (Dk. 66 Kemal x), Serkan (xx) (Dk. 90 Ömer), Göksu (xxx), Cevatcan (xx), Batuhan (x) (Dk. 54 Erce x), Mert (xxx)

SARI KARTLAR: Fatih, Atakan, Vahap (Manisaspor), Yasin, Gökhan (Yeni Orduspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Sultanbeyli Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Manisaspor evinde Yeni Orduspor'la da yenişemedi: 0-0. İki takım da girdikleri net fırsatlardan yararlanamazken, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Manisaspor puanını eksi 4'e çıkarırken Yeni Orduspor ise puanını 2'ye yükseltti.

19'uncu dakikada Yeni Orduspor etkili geldi. Sergen'in uzun pasında topla buluşan Mert'in vuruşunda top kalenin yanında auta gitti.

28'inci dakikada Yeni Orduspor gole yaklaşan taraf oldu. Tevfik'in sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak kimseye değmeden arka direğinin dibinden az farkla yandan auta gitti.

37'nci dakikada Burak'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Cantuğ topu kale direğinin yanında kontrol etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

51'inci dakikada Burak'ın pası ile arka direkte topla buluşan Vahap'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada Manisaspor gole bir kez daha yaklaştı. Bayram'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

74'üncü dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında Mert'in vuruşunda top kaleci Kubilay'da kaldı.

81'inci dakikada Mehmet Can'ın pası ile buluşan Cevdet topa vurmakta geç kalınca defans tehlikeyi önledi.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

- Manisa