Yeni Ordu Valisi'nden Fetö ve PKK Mesajı

VALİLER Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı. Vali Yavuz, FETÖ/PDY ve PKK benzeri terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürütme konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.



Muş'tan Ordu Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, bugün görevine başladı. Protokol tarafından törenle karşılanan Seddar Yavuz daha sonra makamında basın toplantısı düzenledi. Ordu Valiliği'ne atanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Yavuz, "Hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygı düsturumuz olacaktır. FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürütme konusunda kararlıyız. Toplumun dezavantajlı gruplarını oluşturan yaşlı, engelli ve yoksul kesimler ile şehitlerimizin aziz emanetleri aileleri ve kahraman gazilerimizle her fırsatta birlikte olmaya ve sorunlarını çözmeye itina göstereceğiz" dedi.



BU ŞEHRİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ANILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ



Karadeniz kırsalında PKK'nın eylemlerini de hatırlatan Vali Yavuz, Ordu'da teröre izin vermeyeceklerini söyledi. Vali Yavuz, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel bir saldırı altındadır. Terör örgütlerinin ana kumanda masasında oturanlar aynı güçlerdir. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra 10 terör örgütünün aynı anda eylem kararı almasıda bunun net bir göstergesidir. Bölgemiz bu anlamdada gayet iyi durumda. Dün akşam geldikten sonra arkadaşlarımla görüştüm. Bu konuda herhangi zaafiyat oluşması söz konusu değil. Ama biz her zaman tedbirli ve temkinliyiz. Bu şehrin terör örgütleriyle anılmasına asla izin vermeyiz."



Bir gazetecinin 'Ordu'da FETÖ ile ilgili şikayetlerin göz ardı edildiği, bununla ilgili gerekli çalışma yapılıp yapılmayacağı' sorusunu yanıtlayan Vali Seddar Yavuz, "Açıklamam çok net, görevime yeni başlıyorum. Bütün konuları değerlendireceğiz. Gereken bir adım varsa atarız, bu konuda bir endişeye gerek yok" dedi.



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