Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak Yeni Opel Mokka'nın Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi, gerçek hayattaki fotoğraf ve videolara dijital bir yeni Mokka ekleme olanağı sunuyor.

Yeni Opel Mokka'nın Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi, gerçek hayattaki fotoğraf ve videolara dijital bir yeni Mokka ekleme olanağı sunuyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik özelliği ile sosyal medya mecralarında yenilikçi bir çalışmaya imza attı.

Opel'in bugünü ve geleceğini temsil eden yeni Mokka, bu inovatif otomobil sunumu ile tüketiciye kendini sanal Mokka'nın yanında bir videoya yerleştirme olanağı sunuyor.

Opel, gerçek Mokka'yı deneyimlemek için sabırsızlananlara yönelik Facebook ve Instagram Hikayeleri üzerinde bir Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi geliştirdi.

Söz konusu filtre, yeni Mokka'yı kullanıcının akıllı telefonundaki gerçek yaşam fotoğraflarına ve videolarına (örneğin bir ara yol, şehrin herhangi bir yeri veya popüler bir kafe) 3 boyutlu olarak yerleştiriyor.

Kullanıcılar, ortaya çıkan kreatif eserlerini Facebook ve Instagram üzerinden #OpelMokka, #MokkaAR hashtag'leri ve @Opel etiketiyle paylaşabiliyor. Kullanıcılar sonrasında bir filtreleme işlemiyle "Mokka" kelimesini arama motoruna yazarak paylaşımlarına rahatlıkla erişebiliyor.

Kullanıcının yeni Mokka ve AR filtresiyle yaratıcılığını göstermesi için ihtiyacı olan tek şey bir akıllı telefon ve internet bağlantısı oluyor. Kullanıcı kendini Mokka'nın yanına yerleştirebiliyor ve onunla fotoğraf çektirebiliyor veya Opel'in YouTube örneğinde olduğu gibi yüksek teknolojili bir sunum videosu bile çekebiliyor.

İster kapalı, isterse açık alanda olsun en iyi sonuçlar bol ışıklı alanlarda elde ediliyor. Aracın nereye park edilebileceği konusunda herhangi bir sınır bulunmuyor çünkü çalışmanın kurgusu tamamen hayal gücü ile sınırlı oluyor.

Kullanıcı, yeni Mokka'yı evinin önüne park edebilirken, boyut ve açıyı değiştirerek, yakınlaştırıp uzaklaştırarak, resme dokunup döndürerek bir sehpanın üzerine veya başka bir yere de yerleştirilebiliyor. Artırılmış gerçeklik ile hayat bulan yeni Mokka, sosyal medya mecralarında farkındalık kampanyası başlatıyor.

Opel, hayranlarını ve bu yenilikle ilgilenen kullanıcılarını Mokka AR filtresiyle tanıştırmak için, eğitici içerikler sağlıyor, kullanıcı içeriklerini paylaşıyor ve sosyal medya kanallarında profesyonel fotoğrafçıların Mokka fotoğraflarını bir esin kaynağı olarak örnekliyor. Etkinliğin bilinirliğini artırmak ve tanınmasını sağlamak üzere yeni Mokka'nın yaklaşan lansman ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek açısından çalışanlar ve bayiler bu artırılmış gerçeklik platformunda etkin olmaya davet ediliyor.

Opel'in Mokka AR deneyimi teknik olarak Facebook'un tescilli AR geliştirme paketi olan Spark AR ile oluşturuldu. Artırılmış Gerçeklik Filtresi, şu anda farklı sürümlere sahip iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışıyor.

Yeni Opel Mokka, markanın Opel Vizor olarak adlandırdığı yeni marka yüzü ile ilk kez yollara çıkan, yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosunun ilk defa kullanıldığı ve arka tarafında ortada konumlandırılan model ismini taşıyan ilk model. Yeni Mokka aynı zamanda Pure Panel özelliğiyle tamamen dijitalleştirilmiş, sezgisel kokpit ile donatılan da ilk Opel modeli. Buna ek olarak yeni Mokka, piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlar dışında bir de elektrikli güç-aktarma organıyla satışa sunulan ilk Opel olma özelliği bulunuyor.

"Facebook Stories http://s.opel.com/FB_MokkaAR" ve "Instagram Stories http://s.opel.com/IG_MokkaAR" filtreleri kullanılabiliyor.

Kaynak: AA