Yeni Opel Crossland'e yoğun talep var

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Şubat ayı itibarıyla Yeni Crossland'e talep tahminlerimizin çok üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. SUV momentumu bizi 2021 hedeflerimize taşıyacak itici güç olacak." dedi.

Opel'in Yeni Crossland için düzenlediği online basın toplantısında konuşan Girgin, 2020 yılının sıra dışı bir dönem olduğunu, bu dönemde Opel olarak birçok yenilik ve başarıya birlikte imza attıklarını söyledi.

Girgin, "Salgın gölgesinde hiçbir engel tanımadan yolumuza devam ettik. Değişen piyasa ve Pazar şartlarına çok hızlı adapte olduk. Dijitalleştik ve birlikte başardık. 2020 yılı sonuçlarına daha yakından bakmadan önce 2021 yılının en önemli gelişmesinde kısaca bahsetmek yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Stellantis 14'ün üzerinde benzersiz markasıyla 2019 verilerine göre, dünya çapında tam 8,1 milyon adet satış hacmine ulaşan bir grup olduğunun altını çizen Girgin, Stellantis'in dünya çapındaki 400 bin çalışanıyla yıllık 5 milyar avrodan fazla sinerji yapmayı hedeflediğini belirtti.

Girgin, şunları kaydetti:

"Bu çoklu yapısındaki dikkati çekici unsur ve tek Alman markasının Opel olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Opel Global sonuçları toplamda 700 bin adete yaklaşan satışımızın yüzde 36'sı yeni Opel Corsa olarak gerçekleşti. 35 bin adet elektrikli araç sattık ve bu konuda öncü durumdayız. Opel Türkiye'nin de bağlı olduğu Avrupa dışı pazarlar grubu satışlarını yüzde 50 artırırken biz de bu başarıya çok önemli bir katkıda bulunduk.

Türkiye rakamlarında ise 2020 yılı markalar sıralamasında 3 basamak birden yükseldik. Satışlarımızı bir önceki yıla göre iki katına çıkarırken binek grubunda 6. marka olduk. Hafif ticari araç tarafında pazar payımızı yüzde 30 artırdık. Yıla başlarken paylaştığımız 35 bin adet hedefini gerçekleştirdik. Ancak yıl içinde bazı aylarda pazarın tahminimizden daha fazla büyümesine tedarik anlamında yanıt veremedik ve durum pazar payımızı etkiledi."

"Son 10 yılda yarım milyona yakın Opel sattık. Bu toplam ithal araçlar grubunda ikinci en büyük araç parkı anlamına geliyor." diyen Girgin şunlara vurgu yaptı:

" Bu rakamı milyonlara taşımak elimizde bunun için mükemmel ürünlerimiz ve kendini ispat etmiş bir bayi ayına sahibiz. Lokomotif modelimiz Opel Corsa ile ilgili söylenecek o kadar çok şeyimiz var ki B Hatchback her 10 araçtan biri Yeni Opel Corsa oldu. 9 bin 565 satış ile bir önceki yılı 3'e katladık ve toplam Opel satışlarının yüzde 30'una ulaştı. Sattığımız her iki araçtan birisi SUV olacak. 2019 yılına başlarken koyduğumuz bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yıl SUV ailesi araçlarda iddiamız çok daha büyük.

Yeni Crossland Yeni Mokka ve Yeni Grandland ile SUV pazarında ilk 5 marka içerisinde olmayı hedefliyoruz. Şubat ayı itibarıyla Yeni Crossland'e talep tahminlerimizin çok üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. SUV momentumu bizi 2021 hedeflerimize taşıyacak itici güç olacak. 2021 yılında hep birlikte 5 bin 500 adet ticari araç satışı gerçekleştireceğiz. Geçen yılın uyguladığımız stratejilerin gerçek sonuçlarına 50 bin adet üzerinde satış yüzde 6,6 pazar payıyla 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasında 6. olarak tamamlamayı planlıyoruz. Lansman bombardımanımız ise haziran ayında yeni Mokka ve yılın son çeyreğinde yeni Grandland ile devam edecek."

"Mevcut müşteri tabanımızı gelenekselden daha yenilikçi ve genç müşterilere kaydırıyoruz"

Opel Pazarlama Direktörü Emre Özocak da yeni tasarım dillerinin saf ve cesur olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Cesurca uygulanan yalın tasarım dilinin temel amacı tasarım detoksuydu sadece ihtiyacınız olanlara yer verilip gereksiz ve dikkat dağıtıcı şeyler ortadan kaldırılıyor." açıklamasında bulundu.

Özocak, "Fabrika ayarlarına geri dönerek aslında her şeyi sıfırdan başlatmıyoruz. Aslında markalarımızın DNA'larına sadık kalarak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Tıpkı 120 yıldır olduğu gibi Alman, heyecan verici ve insan odaklı." dedi.

Fabrika ayarlarına dönmenin yeni tasarım diliyle kendilerine yeni ufuklar açtığını ve yeni imkanlar sunduğunu kaydeden Özocak, "Yeni kitleleri fethetmeye başlıyoruz. Mevcut müşteri tabanımızı gelenekselden daha yenilikçi ve genç müşterilere kaydırıyoruz. Özellikle gençler bir otomobilden daha fazlasını bekliyorlar. Yeni modeller deneyerek yeni teknolojileri tercih ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Özocak, "Pazarlama açısından odaklandığımız bu kitleyi gelecek meraklıları ve farklı olmayı tercih edenler olarak tanımlıyoruz. Yeni Opel'in hedef müşteri kitlesi 2021 itibariyle değişiyor." diye konuştu.

Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü Serkan Arabacıbaşı ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden olduğu gibi büyük, heybetli ve yüksek emisyon değerlerine ulaşan performans araçları yerine pratik, fonksiyonel ancak kişiselleştirme ve bağlantı özellikleri yüksek ve şehir kullanımına uygun modern tasarımlı otomobiller talep ediliyor. İşte bu değişimin tamda Crossover dediğimiz modeller var. Opel Crossland Opel Corsa'dan sonra Opel'in en fazla sattığı otomobil oldu.

Türkiye'de Opel Crossland X 2020 yılında B SUV segmentini 5. sırada bitiren Crossland X bugüne kadar tam 6 bin adet sattı. 2020 yılını B SUV sınıfını 5. olarak bitirdi. Bundan sonraki tüm Opel modellerinde dış tasarım imzası olan vizör ilk defa Crossland'de hayat buluyor. Bir önceki versiyonunda beğeni toplayan fonksiyonel ve teknolojik özellikleri korunmuş. 2021 yılında Crossland B SUV segmentinin en iddialı otomobillerinden biri olacak. Hepimizin bildiği gibi artık X harfini kullanmıyoruz. Artık daha sadece daha saf ve daha cesur artık otomobilin arkasında tam ortada büyük harflerle sadece Crossland yazıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız