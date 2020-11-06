Yeni Opel Corsa'ya "2020 Altın Direksiyon" ödülü

Opel Corsa, "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" ve "Yılın Şirket Otomobili" gibi ödül serilerini elde ederken, Corsa-e ise "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürdü.

Opel Corsa, "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" ve "Yılın Şirket Otomobili" gibi ödül serilerini elde ederken, Corsa-e ise "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürdü.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Corsa son olarak Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan "2020 Altın Direksiyon" ödülünü aldı.

Corsa-e, küçük otomobil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Almanya'nın en çok satan küçük otomobili, müşteriler dışında Auto Bild ve Bild am Sonntag uzmanlarını ve okuyucularını da heyecanlandırdı.

Adaylar iki aşamada değerlendirilirken, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucuları ilk olarak final için her kategoride üç favori model seçti. Ardından gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri her finalisti Auto Bild test kriterlerine uygun olarak "DEKRA-Lausitzring" yarış pistinde test etti. Toplam 3 bin 218 puanla yeni Opel Corsa-e "küçük otomobil" kategorisinde birinci geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, markanın elektrikliye geçiş sürecine dikkat çekerek, "Yeni Opel Corsa-e bunun en iyi kanıtı. Yeni Corsa-e bir elektrikli otomobilin sadece dinamik ve pratik değil, aynı zamanda herkesin erişebileceği kadar uygun fiyatlı olabileceğini de gösteriyor. Yeni Corsa-e, müşterilerimiz, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra alanında uzman jüri üyelerini de sahip olduğu özelliklerle ikna eden son derece başarılı bir model." ifadelerini kullandı.

Opel Corsa-e, elektrikli ulaşımın en iyi hali

Yeni Corsa-e, ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork kullanımı sunarak akıcı ve keyifli bir sürüş vaat ediyor. WLTP kriterlerine göre 337 kilometrelik elektrikli sürüş menzili ile beş kişilik Corsa-e günlük şehir içi kullanım gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya 100 kW DC ile 30 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebiliyor. Corsa-e Wall Box, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj seçeneklerini destekliyor.

Mevcut Corsa nesli, en çok satan küçük otomobil

"Altın Direksiyon" yeni Corsa'nın ödül köşesinde gururla sergileniyor. AUTOBEST jürisi, Almanya'da en çok satan küçük otomobili "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" olarak seçmişti. Corsa ayrıca Almanya'da kompakt otomobil kategorisinde "Yılın Şirket Otomobili" olarak da seçildi. Bunun dışında Auto Bild ve Computer Bild dergileri ise yeni Opel modelini "2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülüne" layık gördü. Corsa-e, "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu