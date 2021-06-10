Yeni Opel Astra dikkat çekici özellikleri ile ön plana çıkıyor
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Yeni Opel Astra dikkat çekici özellikleri ile ön plana çıkıyor

Yeni Opel Astra dikkat çekici özellikleri ile ön plana çıkıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Almanya'da tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Opel Astra'nın üretimine bu yılın sonunda Rüsselsheim'da başlanacakMarkadan yapılan açıklamaya göre, Opel'in kompakt orta sınıfta elektrikliye geçiş yapan ilk modeli olacak olan yeni nesil Astra, markanın saf ve güçlü tasarım felsefesinin...

Almanya'da tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Opel Astra'nın üretimine bu yılın sonunda Rüsselsheim'da başlanacak

Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel'in kompakt orta sınıfta elektrikliye geçiş yapan ilk modeli olacak olan yeni nesil Astra, markanın saf ve güçlü tasarım felsefesinin yeniden yorumlanmasını gözler önüne sererken, yeni modelde detaylara gösterilen özeni de ortaya koyuyor.

Yeni Opel Astra, dış tasarımda ilk kez yeni Mokka'da yer alan Opel Vizör'ün daha da geliştirilen versiyonu ile ön plana çıkıyor. Ön cepheyi komple kaplayan Opel Vizör, ultra ince IntelliLux LED farlar gibi kompakt sınıfta çığır açacak olan yenilikçi teknolojileri kendi bünyesinde bir araya getiriyor.

Arka tasarımda ise markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi Astra model ismi bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Yeni Astra'da Alman tasarım yaklaşımı iç mekanda da devam ediyor. Tamamı cam yüzeye sahip olan iki geniş ekranın kusursuz biçimde birbirine entegre edildiği yeni nesil Pure Panel dijital kokpit, görsel olarak Opel Vizör'ü andırmasıyla öne çıkıyor.

Sürücü odaklı yatay ekran mimarisi ile Pure Panel, yalın ve modern bir görsel şölen sunuyor. Yeni nesil Opel Astra'da en aza indirilen fiziksel kumandalar, yerlerini zarif tuşlara bırakıyor. İç mekandaki müşteri deneyiminin kalitesi, kullanılan malzeme ve işçilik dışında yeniden tasarlanan direksiyon ve Opel markasının tipik gücü olan olağanüstü ergonomik ön koltuklarla daha da vurgulanıyor.

Almanya, Rüsselsheim'da tasarlanan, geliştirilen yeni nesil Astra, dinamik tasarımlı beş kapılı hatchback ve çok yönlü Sports Tourer versiyonu olmak üzere iki gövde tipiyle üretilecek.

Opel'in devam eden ürün stratejisini sürdürecek olan yeni model, markanın tüm ürün gamıyla elektrikliye geçiş hamlesine ivme kazandıracak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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