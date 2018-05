OnePlus 6 İlk İncelemeleri Gün Yüzüne Çıktı!



Yeni OnePlus 6 Nasıl Bir Telefon? Güçlü Özellikler ve Yeni Tasarım!

OnePlus'ın bir önceki telefonu OnePlus 5T'nin piyasaya sürülmesinde bu yana sadece 6 ay geçti. Ancak bugün hem en yeni özellikleri toplayan hem de daha önceki tasarımlarından ipuçlarını bir araya toplayan yeni bir model duyuruyor.

Daha zarif bir tasarım ve daha güçlü işlemci ile karşımıza çıkıyor. Zira sloganı "İhtiyacınız Olan Hızı" Sunmayı hedefliyor. Burada önemli nokta OnePlus 6 şirketin bugüne kadarki en pahalı telefonu olması ile dikkat çekiyor. 529$'dan başlayan fiyatlarla satılacak modelde, muhteşem görünen cam tasarımı ve eklenen ekstra işçiliğin bu parayı hak etmesi gerekiyor.

Uzaktan baktığınızda cihazın bir OnePlus tasarımı olduğunu anlamakta zorlanmayacaksınız. Arka tarafında hassas bir şekilde ortalanmış çift kamera bulunuyor. Yuvarlak kenarlar ve ince kavisler, şaşırtıcı derecede inandırıcı seramik görünümü ile Gorilla Glass 5 panelinde beş katmanlı bir kaplamanın yanı sıra metalik çerçeve üzerinde biraz daha fazla parlatma ile Mirror Black modelinde daha fazla vurgulanıyor.

Hem Midnight Black hem de Silk White'da, Apple'ın cam trackpad'lerine uygulanana benzer bir korozyon işlemiyle elde edilen mat bir kaplama bulunuyor. Sonuç ipeksi ve prüzsüz bir kaplama.

Şirketin tasarıma eklediği görsel püf noktaları da var.Camın altına ince dokulu bir film yerleştirerek, Geceyarısı Siyahı modelinde belirli bir açıdan bakıldığında arkasında "S" şeklinde bir çizgi gösterir. Silk White modelinde ise camın altına inci tozu serpilmiş ve telefonla oynadığınızda ince bir pırıltı efekti verilmiş.

Yeni One Plus 6 Teknik Özellikleri Neler?



OnePlus 6 ile şirket çarpıcı bir AMOLED ekran sunmaya devam ediyor. 19: 8 en boy oranına (6.28 inç) sahip bir çentikli ekran kullanılmış. Ekranın 2,280 x 1,080 çözünürlüğü, umduğum Quad HD + (2,880 x 1,440) yükseltme olmasa da, genel görüntü kalitesi göz önüne alındığında, bu hala çok fazla. Ayrıca, bu OnePlus'a OxygenOS'u (Android 8.1'i temel alan) süper hızlı bir şekilde saklamak için biraz daha kolaylık sağlar ve şimdiye kadar telefon genel olarak inanılmaz derecede sorunsuz bir şekilde çalışır.

Bir başka kayda değer – ama daha az belirgin olan – yükseltme 16 megapiksellik f/ 1.7 ana kameradır, bu da şimdi daha düşük ışık performansı için biraz daha büyük pikseller ve optik görüntü sabitleme (en sonunda!) ile bulanıklığı azaltır. Daha iyi fotoğraflar çekilebilir. Zira OnePlus telefonların genelde zayıf noktası burasıydı.

Video tarafında ise yeni OnePlus 6 60fps 4K çekim yapabiliyor. Bir önceki modellerine göre kare hızları ikiye katlanmış. elektronik görüntü sabitleme özelliği destekleniyor. Super Slow Motion 480 fps 720p; 240 fps 1080p.

Pil Tarafında ise 3.300 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Kablosuz Şarj yok. Camın altına kablosuz şarj eklemek istenmemiş. OnePlus Dash Charge Teknolojisini kullanıyor.

İşlemci tarafında ise Qualcomm'un Snapdragon 845 6 GB'lık RAM ve 64GB depolama alanı sunuluyor.

Mirror Black One Plus 6 – 6GB RAM ve 64GB Depolama Alanı – $529/£469/€519

Diğer üç seçenek One Plus 6 – 8GB RAM ve 128 GB Depolama Alanı – $579/£519/€569

Diğer üç seçenek One Plus 6 – 8GB RAM ve 256 GB Depolama Alanı – $629/£569/€619

Fiyatlarına ve özelliklerine bakıldığında çok az cihaz bu özellikleri bu fiyata sunabilir bu gerçek.

22 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak ve sınırlı sayıdaki Silk White modeli ise 5 Haziran'da satışa sunulacak.

https://www.teknotalk.com/yeni-oneplus-6-nasil-bir-telefon-guclu-ozellikler-ve-yeni-tasarim-63785/