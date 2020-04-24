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Bursa, 3. Sayfa, Haber

Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı...O anlar kamerada

Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı.

24.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:29
Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı...O anlar kamerada

Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da kimliği belirlenemeyen hırsız, kendi motosikletini park etti, duran motosikleti çaldı. Geri döndü kendi motosikletini aldı. Çalma anı ve geri dönmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, Beşevler Mahallesinde saat 05.30 sıralarında Kabakçı Sokaktan motosikletle geçti. Hırsız, seyir halinde giderken park halinde duran 16 AFY 626 plakalı motosikleti gördü. Olaydan bir süre sonra sokağa gelerek motosikleti park eden hırsız, gözüne kestirdiği motosikleti incelemeye başladı. İncelediği motosikleti çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yürüyerek geri dönen hırsız, eski motosikleti park ettiği yerden alarak ortadan kayboldu. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Emin D., motosikletinin çalındığını fark edip durumu 155 ekiplerine bildirdi. Emin S.'nin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet ekipler hırsızı bulmak için tahkikat başlattı.

Yeni olanı çaldı, eski olanı dönüp geri aldı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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