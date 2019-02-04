Yeni Okullar Hazine Taşınmazları Karşılığında Yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni okulların Hazine taşınmazları karşılığında yapılacağını belirterek, "İlk etapta 20 ilimizde 1400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki Hazine taşınmazlarımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere, ihtiyaç duyulan illerde Hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda 'Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol'ün imza törenine katıldı.

'KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRMIŞ OLUYORUZ'

Törende konuşan Bakan Selçuk, okulları çok daha güzel ve yaşanabilir mekanlar haline getirme sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi. Protokolün konusunun okul yapımında finansman çerçevesinde yeni bir model olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bu modelle çocuklarımızın çok daha rahat okullarda, çok daha farklı imkanlarla eğitim görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Okullarımızın bu tür uygun mekanlara dönüşebilmesi için finansmanını da doğru modellememiz şart. Okul yapımının finansmanında merkezi bütçeden ayrılan kaynakların dışında, tıpkı bugünkü protokolün konusu olduğu gibi, diğer bakanlıklarımızla geliştirilen iş birlikleri de çok önemli bir yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız 'Arsa Karşılığı Okul Yapımı' modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor. Bütün iş adamlarımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve iştirak etmelerini temenni ediyorum."

'2 BİN DERSLİĞİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Kurum ise Türkiye'nin eğitim ve öğretimine katkı vermek ve çocukların yarınlarına dokunmak için bir araya geldiklerini belirtti. Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Biz de toplamda 2 bin dersliğin yapılması amacıyla arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarımızı yüklenicilere devrediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak okulların tiplerini ve maliyetlerini belirleyecek. Biz de imar planlarında konut, ticaret ve sanayi alanı olarak ayrılmış Hazine arazilerimizi okul yapımı karşılığı yüklenicilerimize devredeceğiz. Bütçe kaynakları ile yapılacak okullara ilaveten Bakanlığımız olarak Hazine taşınmazları verilmek suretiyle biz de 1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız. İlk etapta 20 ilimizde 1400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki Hazine taşınmazlarımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere, ihtiyaç duyulan illerde Hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda 2 bin derslikle bu projeyi tamamlamış olacağız. Milletin olan Hazine taşınmazlarını yine milletimizin çocuklarımızın ihtiyacı için kullanmaya gayret gösteriyoruz."

'Sıfır Atık' projesinin okullarda uygulanmaya başladığını belirten Bakan Kurum, "Ülkemizde yaklaşık 64 bin 500 okulumuzun hemen hemen 7 bin 800'ünde Sıfır Atık uygulamasına geçmiş bulunuyoruz. Mehmet Akif İnan okulumuz da Sıfır Atık uygulamasına geçmiş okullarımızdan bir tanesi. Bu anlamda okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA ve Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde de 50 bin öğrencimize sıfır atık eğitimini ve bilincini kazandırmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

'KİŞİ BAŞI POŞET KULLANIMINI 40'A DÜŞÜRMEYİ PLANLIYORUZ'

Ücretli poşet uygulaması hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Marketlerde poşetlerin paralı satılmasıyla alakalı bir aylık uygulamada yüzde 60- 65'lik bir azalma var. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için bu uygulamaya geçiyoruz. Plastik poşetlerin doğaya olan zararını hepimiz biliyoruz. Amacımız tüketimi azaltmak. Kişi başı kullanım adedini 40 adede kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamaya başladığımızda 440 adetti" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar Ziya Selçuk ve Murat Kurum protokolü imzaladı. İki bakan daha sonra sınıfları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanların konuşması

-Bakanların sınıf ziyareti

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA