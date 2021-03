Yeni ofsayt kuralı geldi mi? Ofsayt nedir?

Ofsayt nedir? Yeni ofsayt kuralı geldi mi? sorularının yanıtları futbol kuralları kitabının tüm sorumluluğunu üstlenen IFAB tarafından açıklanıyor. Kıl payı ofsayt tartışmalarının bitmesi için yeni bir ofsayt kuralı getirmeye hazırlanmaktadır.

YENİ OFSAYT KURALI GELDİ Mİ?

Santimetrelik birimlerin tartışılmaması için yeni kural geliştiriliyor. Buna göre yeni kuralda; bir futbolcunun ofsayta düşmesi için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerektiği bildirildi.

Futbolun kurallarını yazan kurum olarak da tanınan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB), son dönemde birçok ülkede tartışma konusu olan kıl payı ofsayt ile ilgili devrim niteliğinde bir karar gelmek üzere.

Özellikle VAR teknolojisinin futbola girmesinin ardından 1-2 santimetreyle bile iptal edilen goller birçok takımın itirazlarına sebep olurken, IFAB konuyla alakalı yeni önerileri gündemine aldı.

YENİ KURAL: TÜM VÜCUDU GEÇERSE OFSAYT

Yeni kuralın kabul edilmesi halinde, artık bir futbolcunun ofsayta düşmesi için rakip savunma ile vücut uzuvları hizasına bakılmayacak. Düşünülen yeni kurala göre; bir futbolcunun ofsayt olması için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerekiyor.

Bu kuralla çizgide ofsayta yakalanma tartışmalarının da tarihe karışması bekleniyor.

OFSAYT NEDİR?

Oyuncunun, "kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Topun ayaktan çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakipten daha yakınsa "Son adam" tabiri top için geçerli olur. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orada potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur." şeklinde tarif edilebilir.

OFSAYT ÇİZGİSİ NASIL ÇİZİLİYOR?

Önce topun ayaktan çıktığı an belirleniyor. Burada oyuncunun topa dokunduğu an dikkate alınıyor. Bu anı VAR hakemi belirliyor. Bu an belirlendikten sonra hücumcunun el ve kol hariç kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyuluyor. Aynı uygulama kaleye en yakın defans oyuncusu için de yapılıyor. Bu noktalar belirlendikten sonra sistem kırmızı ve mavi çizgileri otomatik olarak çiziyor.

Ofsayt pozisyonlarının belirlenmesi için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Kolay pozisyonlarda 2 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Zor pozisyonlarda ise 3 boyutlu çizgiler devre giriyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışmalı görüntülerin iz düşümünü bile alabiliyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, bu sistemin Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanıldığını belirtmişti.

OFSAYT ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ KİME AİT?

"Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. Çeşitli üniversiteler tarafından test edilen ve onaylanan sistem, IFAB tarafından da geçerli not aldı. İngiliz firması futbol hariç birçok spor dalında bu konularda hizmet veriyor.