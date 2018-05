Amazon, Oculus Go VR Kulaklık Seti Ön Siparişlerini Almaya Başladı



Yeni Oculus Go VR Kulaklık Seti Ön Siparişle Amazon'da Satılmaya Başladı.

VR ve AR yani Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Donanımları Konusunda Yatırımlar Giderek artıyor. Apple'ın 8K destekli AR Kulaklık Setleri hazırlama girişiminlerini biliyoruz. Ancak Sektöre ondan daha önce girenler ve domine edenlerde boş durmuyor. Sürekli Geliştiriyor ve Fiyatlarını Daha da aşağıya çekmeye çalışıyor. Yeni Oculus GO VR 199 dolarlık fiyatı ile bu konuya hizmet etmeye devam ediyor.

Kitlesel pazarda satılacak bağımsız VR Kulaklık Setlerinin de tanıtılacağı Facebook'un F8 Etkinliğinin başlamasına saatler kaldı. Facebook'un bundan iki yıl önce Project Santa Cruz adı ile tanıttığı daha sonra ise 199 dolara Oculus Go VR Kulaklık Seti olarak değiştirdiği setin bu yıl yenilendiğini göreceğiz.

Yeni Oculus Go VR kulaklık Setinin Amazon üzerinden ön siparişle satışı başladı.

Eğer bir PC veya telefondan herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan bir VR deneyimi yaşatacak kulaklıklardan birine sahip olmak isterseniz şimdi sıraya girebilirsiniz.

Ayrıca ek koruma paketlerinden de faydalanabilirsiniz

4-Year Protection for $17.53

2-Year Protection for $8.75



Teslimatların ne zaman yapılacağına dair bir açıklama henüz yok.

Oculus Go is up for preorder at Amazon ($199) https://t.co/NCNVgO7h6w pic.twitter.com/nUdVpaiYhH

— Wario64 (@Wario64) 1 Mayıs 2018

https://www.teknotalk.com/yeni-oculus-go-vr-kulaklik-seti-amazon-63538/