Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor

Nvidia tarafından yayınlanan ekran kartı sürücüsü, oyuncuların bazı oyunlarda aldıkları hatalara çözüm oluyor. Özellikle Rocket League, Red Dead Redemption ve Fortnite oyunlarındaki can sıkıcı hatalar yayınlanan son ekran kartı sürücü güncellemesiyle ortadan kalkıyor. Bunun dışında özellikle performansın rekabeti etkilediği Overwatch gibi oyunların oyuncuları, yeni yayınlanan güncelleme ile oyundaki avantajlarını artırabilirler.

Yeni Nvidia sürücüsü Birçok Sorunu Çözüme Kavuşturacak

Yeni Nvidia sürücüsü olan (sürüm 491.92 WQHL) başta Rocket League gibi oyunlar olmak üzere birçok oyunda yaşanılan hataları çözüme kavuşturmayı planlıyor. Sizlerde şimdi Geforce Experience yazılımı üzerinden ekran kartı sürücü güncellemesini yapabilirsiniz. Bu güncelleme ile sizler de sıkıntı çektiğiniz oyunları doyasıya oynama şansına erişmiş olursunuz.

Güncelleme ile yapılan değişiklikler;

Bazı masaüstü uygulamaları özellikle uygulama içerisine girildiğinde ekran takılabiliyordu bu sorun ortadan kaldırıldı.

Rocket League oyunu için maç yükleme süreleri azalacak

GTX 1660 Super ekran kartı bazı bilgisayar ekranlarının üst kısmında titremeye sebep oluyordu bu sorun da ortadan kaldırıldı

Sizlede ekran kartınızın yazılımı üzerinden güncel sürüme geçebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros