Yeni Nusret Müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Mr. Jade, açılacak olan restoranını denetlemeye gitti. Ünlü sanatçının tüm detaylarıyla bizzat ilgilendiği mekan, Avrupa'nın en büyük avm'si Kumsmall avm'de hizmete girecek.

TÜRK MUTFAĞINDAN ÖZEL LEZZETLER





Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, kısa zamanda hem yurtdışında hem de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de de açılış yapacak. JADELOUNGEE ismini taşıyacak restoran'da Türk Mutfağı dahil Arap yemekleri ve nargilesi ile kendi markası olan Jadecoffee ve Jadechocolte'i öne sürecek. Mr. Jade mekanın misafirlerini Türk mutfağının özel lezzetleriyle ağırlayacak.





NUSRET GİBİ BİR DÜNYA MARKASI OLACAK





Mr.Jade açılacak olan " JADELOUNGEE " restoranları dünya markası haline getirmek için çalışmalara başladı.& ; Hem yurtdışı, Hem yurtiçi elliye& ; yakın restoran zincirini açmaya başlayacak.& ;





Kaynak: Snob Magazin