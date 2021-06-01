Yeni normalleşmeyle birlikte nikah yoğunluğu da başladı

Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte bir çok alanda olduğu gibi nikah işlemlerinde de yoğunluk başladı.

Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte bir çok alanda olduğu gibi nikah işlemlerinde de yoğunluk başladı. Bağlar Belediyesi, normalleşme sürecinin ilk gününde 6 çiftin nikahını kıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarından sonra gözlerin çevrildiği alanlar arasında düğün ve evlilik işlemleri oldu. Diyarbakır'ın nüfus bakımından en kalabalık iki ilçesinden biri olan Bağlar'da nikah işlemleri yeniden önlemler gözetiminde salonda yapılmaya başlandı. Normalleşmenin ilk gününde 6 çiftin nikahı kıyıldı. Yeni dönemin ilk nikahı olan Cahit Körtepe ve Gurbet Doğanay çiftinin nikahı Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent tarafından kıyılarak yakınlarının şahitliğinde evlendirme cüzdanları teslim edildi.

Sunulan hizmetler vatandaşları memnun etti

Salgın riskini göz önünde bulunduran Bağlar Belediyesi, nikah işlemleri için hazırladığı salona sadece çiftlerin ve şahitlerin girişine izin verirken, maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallar uygulandı. Nikah sırasında hazır bulunan çiftlere ve yakınlarına maske hediye edip her bir işlem için salonu dezenfekte eden belediyenin bu hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Alınan önlemler ve sağlanan kolaylık nedeniyle sorunsuz şekilde işlemlerinin hal edildiğini belirten vatandaşlar, sunulan hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Yoğun talep yaşanıyor

Bağlar Belediyesi, pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana bin 925 çiftin nikah işlemini tamamladı. Normalleşmenin başlamasıyla beraber açık alan ve salonda yapılacak nikahlar için yoğun bir başvuru yaşanırken, ağustos ayına kadar şimdiden başvuran çift sayısının 400'e yaklaştığı kaydedildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla her türlü önlemi alarak vatandaşlara en güzel hizmeti sunmaya gayret ettiklerini anlatan Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, "Yoğunluk var, talep çok fazla ama biz bundan şikayetçi değiliz. Önemli olan vatandaşımızın buradan memnun bir şekilde ayrılmasıdır. Başkanımızın bize olan talimatıyla bu güveni vatandaşa sağladığımız için mutluyuz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı