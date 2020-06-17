Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı
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Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmesi süreciyle hava temizliği de hızla değişti.

Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı
17.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:45

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmesi süreciyle hava temizliği de hızla değişti. Vatandaşların evde kaldığı günlerde görülen Avcılar'dan kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da yeni normalleşme ile kayboldu.

Korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkan insan ve araç sayılarının azalması ve havanın temizlenmesiyle birlikte Avcılar Sahili'nden kilometrelerce ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirvesi görünüyordu. Yeni normalleşme ile birlikte dışarıdaki insan ve araç sayısının çoğalmasıyla manzara da kayboldu. Uludağ zirvesini artık göremediklerini ifade eden Batıkan Ayyıldız isimli vatandaş, "Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Galiba hayat normalleşmeye başladı, arabalar fazlalaştı. O yüzden bende hava kirliliğine bağlıyorum. Biz buradan görüyorduk manzarayı çok net belli oluyordu. İnsanlar bence karantinayı bitirmişler o yüzden hava kirliliği devam ediyor" dedi.

Selim Özyüksel isimli bir diğer vatandaş ise, manzarayı net bir şekilde daha önceki günlerde gördüklerini söyleyerek, " Karantina olduğu dönemlerde net bir şekilde gözüküyordu ama şimdi insanların tüketime başlamasıyla birlikte artık manzarayı göremiyoruz" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

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