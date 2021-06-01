Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Velilerin çocuklarını okula getirişi Öğrencilerin okul bahçesine girişi Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ÇORUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze...

Velilerin çocuklarını okula getirişi

Öğrencilerin okul bahçesine girişi

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması

ÇORUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Çorum'da Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler İstiklal Marşı okuduktan sonra ders başı yaptı.

Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
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