Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Velilerin çocuklarını okula getirişi Öğrencilerin okul bahçesine girişi Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ÇORUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze...
Velilerin çocuklarını okula getirişi
Öğrencilerin okul bahçesine girişi
Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması
ÇORUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Çorum'da Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler İstiklal Marşı okuduktan sonra ders başı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan