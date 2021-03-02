Adana, Hatay ve Mersin'de kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana ve Hatay'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana ve Hatay'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.
Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.
Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri teneffüslere öğretmen gözetiminde dönüşümlü olarak çıktı.
Hatay
Antakya Dr. Mustafa Gençay İlkokulunda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Burada okul idaresince öğrencilere temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.
Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.
Kent genelinde 450 bin öğrencinin yeni normalleşmeyle yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.
Mersin
Mersin'de, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte kentteki ilkokullarda tedbirler kapsamında ders başı yapıldı.
Yüz yüze eğitim heyecanı yaşanan okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.
Okullardaki ortak kullanım alanlarına Kovid-19 salgına karşı bilgilendirici broşürler ile sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler asıldı.
Yenişehir İlkokulu'nda yeniden ders başı yapan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu