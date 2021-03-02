Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
02.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:43
Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi
Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ta öğrenciler sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Bazı öğrencileri aileleri okula getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık