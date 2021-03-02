Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:43

Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi

Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ta öğrenciler sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Bazı öğrencileri aileleri okula getirdi.

Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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