Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

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Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gelmesi

Öğrencilerin sınıflarına girmesi UŞAK - Uşak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ta öğrenciler sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Bazı öğrencileri aileleri okula getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık