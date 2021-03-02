Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Öğrencilerin okula gelmeleri Okul bahçesindeki çocuklardan görüntüler Okul kapısındaki veliler Veliler ve bir öğrenci ile röportaj Okulda çocukların sıraya girmesi, kendilerini alkışlamaları İstiklal Marşının okunması ve çocukların sınıflara girmesi İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
Öğrencilerin okula gelmeleri
Okul bahçesindeki çocuklardan görüntüler
Okul kapısındaki veliler
Veliler ve bir öğrenci ile röportaj
Okulda çocukların sıraya girmesi, kendilerini alkışlamaları
İstiklal Marşının okunması ve çocukların sınıflara girmesi İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilk okulların tamamı ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan