Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:57

Öğrencilerin okula gelmeleri Okul bahçesindeki çocuklardan görüntüler Okul kapısındaki veliler Veliler ve bir öğrenci ile röportaj Okulda çocukların sıraya girmesi, kendilerini alkışlamaları İstiklal Marşının okunması ve çocukların sınıflara girmesi İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Öğrencilerin okula gelmeleri

Okul bahçesindeki çocuklardan görüntüler

Okul kapısındaki veliler

Veliler ve bir öğrenci ile röportaj

Okulda çocukların sıraya girmesi, kendilerini alkışlamaları

İstiklal Marşının okunması ve çocukların sınıflara girmesi İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, kent merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilk okulların tamamı ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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