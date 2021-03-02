Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

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Kayseri'de işletmelerin açılış için hazırlık yapması Restoran işletmecisi Suat Koçak ile röportaj Lokanta işletmecisi Yaşar Özdil ile röportaj Kayseri'de uzun süredir kapalı olan ya da paket servis yapan çok sayıda esnaf, sabah işletmelerine gelerek hazırlık yaptı.

Kayseri'de işletmelerin açılış için hazırlık yapması

Restoran işletmecisi Suat Koçak ile röportaj

Lokanta işletmecisi Yaşar Özdil ile röportaj Kayseri'de uzun süredir kapalı olan ya da paket servis yapan çok sayıda esnaf, sabah işletmelerine gelerek hazırlık yaptı.

Bu kapsamda iş yerlerinin kepenklerini erken saatte açan esnaf temizlik yaparak, bir süredir kullanmadığı masa ve sandalyelerini yüzde 50 kapasite kuralına göre dükkanına yerleştirdi.

Restoran işletmecisi Suat Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyüklerimize teşekkür ediyorum, yüzde 50 de olsa müşteri kabul etsek bizi mutlu eden bir haber oldu. Mutluluk veren bir karar. Sağlık her şeyden önemli. Tedbirleri de elden bırakmamak lazım." diye konuştu.

Lokanta işletmecisi Yaşar Özdil de alınan karardan mutlu olduklarını belirterek, "Müşteri alamıyorduk, çok tedirgindik. Köyden gelenler oluyordu, hastası olanlar vardı, bu insanları lokantamıza alıp hizmet veremiyorduk. Bundan sonraki süreç halkımıza bağlı, bir anda kendilerini salmamaları lazım, tedbirlere uymaya devam etmeliler ve sonuçta daha da rahat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Restoran işleten Numan Gürsel ise alınan karadan memnun kaldıklarını, sabah erken saatlerde iş yerine geldiklerini ve uzun süredir müşteri almadıkları için temizlik yapıp, sandalye masaları açtıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil