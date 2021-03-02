Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
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Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

02.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:58

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli kentler arasında yer alan Yozgat'ta, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli kentler arasında yer alan Yozgat'ta, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, 11 aylık zor bir sürecin ardından kahvehaneler, lokantalar ve kafelerin faaliyete geçtiğini söyledi.

Coşgun, iş yerlerinde müşteri sayısında yüzde 50 düşük kapasite ile faaliyet göstereceklerini belirterek, "Buna da şükür diyoruz. Bundan sonra bizler de daha sıkı tedbirlerle bunları tekrar yaşamamak için çaba sarf edeceğiz. Çok zor süreçler atlattık. Bu süreçlerin sonunda da nihayete ulaştık. İnşallah bundan sonra kötü günler görmeyiz. İşyerlerimizi açılması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Müşterilerden Duran Demirtaş, esnaf lokantalarının açılmasının iyi olduğunu belirtti.

Uzun süredir esnafın kapalı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Sabahları sıcak çorba içemiyorduk, şimdi açıldı hem esnafımız kazanacak bizler de sıcak çorba içeceğiz." diye konuştu.

Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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