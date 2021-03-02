Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

HDP'li Buldan'ın yaptığı espriye gülmeyen biri var! Uşak Belediye Başkanı çok kızdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Nevşehir'de, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Nevşehir'de, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştiren işletme çalışanları, dezenfektan ünitelerini yerleştirdi.

Uzun bir aradan sonra yarı kapasite ile müşterilerini kabul etmeye başlayacak olan işletmeciler yeni kontrollü normalleşme süreciyle heyecan ve mutluluk yaşadı.

Paket servis hizmetinin yanı sıra müşterilerini ağırlamaya başlayacak olan esnaftan İshak Altan, vatandaşların bundan sonraki süreçte de duyarlı olmasını beklediklerini, salgın riskinin en az seviyelerde korunmasını umduğunu belirterek, "Aylardır bugünü bekliyorduk. Hazırlıklarımızı kurallara uygun olarak yapıyoruz. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan