Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
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Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

02.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Nevşehir'de, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Nevşehir'de, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştiren işletme çalışanları, dezenfektan ünitelerini yerleştirdi.

Uzun bir aradan sonra yarı kapasite ile müşterilerini kabul etmeye başlayacak olan işletmeciler yeni kontrollü normalleşme süreciyle heyecan ve mutluluk yaşadı.

Paket servis hizmetinin yanı sıra müşterilerini ağırlamaya başlayacak olan esnaftan İshak Altan, vatandaşların bundan sonraki süreçte de duyarlı olmasını beklediklerini, salgın riskinin en az seviyelerde korunmasını umduğunu belirterek, "Aylardır bugünü bekliyorduk. Hazırlıklarımızı kurallara uygun olarak yapıyoruz. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı
Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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