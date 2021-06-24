Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı
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Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemlerine başlanıldı.

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemlerine başlanıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik Müftülüğünce gerçekleştirilen nikah kıyma işlemleri, pandemi sürecinde alınan tedbirler çerçevesinde yeni normal döneme geçişle birlikte yeniden başladı. Bu kapsamda düşük risk grubunda yer alan Bilecik'te 2021 yılının ikinci resmi nikahı, Bilecik İl Müftülüğü nikah salonunda kıyıldı. İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, İl Müftülüğü Nikah Salonu'nda kıyılan resmi nikah töreninde dua ederek, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. - BİLECİK

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı
Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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