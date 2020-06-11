Yeni normallere uygun ilk toplantıda gündem "Gastronomi" oldu Normal hayata geçişin başlamasıyla birlikte Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen ilk toplantı "Gastronomi Sektörü İstişare Toplantısı" oldu.

Normal hayata geçişin başlamasıyla birlikte Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen ilk toplantı "Gastronomi Sektörü İstişare Toplantısı" oldu.

Pandemi kurallarına uygun düzenlemelerle, kayıtların QR kod okutma yöntemiyle yapılıp, hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen toplantıda, Gaziantep'in lokomotif sektörü gastronomideki normalleşme çalışmaları masaya yatırılırken, GETHAM'ın sektöre yönelik inovatif tasarımları da sektör temsilcilerine tanıtıldı.

"Pandemi Sonrası Gastronomi Sektöründe Normalleşme Çalışmaları" konulu toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Şüphesiz ki salgın sürecinden en fazla yara alan sektörlerin başında şehrimizin lokomotif sektörü gastronomi geliyor. Biz bu süreçte birçok konuda elimizi taşın altına koyarak sıkıntılara çare aradık, çözümler ürettik. 20 bini aşkın üyenin temsilcisi olarak lobi gücümüzü sonuna kadar kullandık. Doğru cümlelerle sıkıntılarımızı ilgili mercilere iletip, söz söyledik. Emin olun sizin dertlerinizle en az sizin kadar ilgiliyiz" dedi.

"Paket servise izin verilmesinde öncü olduk"

Konuşmasında pandemi sürecinde GTO'nun yürüttüğü faaliyetlere de değinen Yıldırım, işletmelerin kapatıldığı dönemde paket servise izin verilmesine öncülük ettiklerini belirterek, "En başta komitelerimize ve üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Onların çalışmaları ve geri bildirimleridir bizi güçlü kılan. Bize bildirilen sorunları özenle çalışarak hazırladığımız raporlarla ilgili makamlara iletiyor ve çözüme kavuşana kadar takipçisi oluyoruz. Paket servise izin verilmesi de bu şekilde oldu. Emin olun bu izinin verilmesinde GTO yaptığı girişimlerle öncü olmuştur" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz borçların yapılandırılması"

Yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranların saat 24'e kadar açık kalması ve kısa çalışma ödeneği destek süresinin uzatılması için yaptıkları girişimlerden de olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Nefes Kredisi'nden Mücbir sebep kapsamının genişletilmesine, 65 yaş üstü vergi mükelleflerinin sokağa çıkma izninden, İş'e Devam Kredisi'ne kadar pek çok konuda Odamız önemli rol oynadı. Şimdi ise hedefimiz vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması. Bu konu hakkında umuyorum ki kısa bir süre içerisinde olumlu dönüşler elde edeceğiz. Açıkçası bir adım atılması da zorunlu. Şuan hangi işletmemiz vergi borçlarını, SGK borçlarını ödeyecek kadar kazanıyor? İnşallah bu sorun da çözülecek" ifadelerini kullandı.

"Gastronomi sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuz büyük"

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda sektör temsilcisi Uğur Acıoğlu da, normalleşme sürecinin başladığını fakat sektörün yeni normallere uyum sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

"Gastronomi sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuz büyük." diyen Acıoğlu, bu sürecin kendileri için bir fırsat olabileceğini söyleyerek,

"Hatırlarsanız salgın öncesinde 'Sofrada lezzet, hizmette kalite' sloganıyla 'Gaziantep'te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi' için yola çıkmıştık. Bu projemizin çalışmaları da devam ediyor Bardağın dolu tarafından bakacak olursak bu pandemi süreci belki de sektörümüzün seviye atlamasını sağlayacak. Şuan tüm işletmelerimiz hızlı bir dönüşüm içerisinde. Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle başlattığımız 'Ağzımızın Tadı Geldi' kampanyası kapsamında gerekli şartları yerine getiren işletmelerimize verdiğimiz 'Fıstık Gibi' sertifikası da bunun en güzel örneği. Biz Gaziantep olarak bu konuda öncü olmalı, tüm Türkiye'ye örnek olmalıyız. En hijyenik, en kaliteli, en lezzetli lokantalar, restoranlar, kafeler bizde olmalı. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

GETHAM'dan 3 yeni ürün

GTO'da gerçekleştirilen "Gastronomi Sektörü İstişare Toplantısı"nda Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM Genel Müdürü Onur Akar da sektöre yönelik 3 yeni ürünü tanıtarak pandemi sürecinde GETHAM'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Tanıtılan ürünler ise, Dezenfekte standı, Dezenfekte Tüneli ve UV Servis arabası olarak açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA