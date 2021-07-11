Yeni Normalin Girişim Fikirleri Neler?

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, yeni normal girişim fikirlerini anlattı.

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, yeni normal girişim fikirlerini anlattı. 2020 yılında, Türkiye'de son 10 yılın girişim yatarım rekoru kırıldığını açıkladı.

Yeni normalde yükselen yıldızlardan bir tanesinin 'oyun yazılımı' olduğunu ifade etti. Sayısal olarak yatırımların SaaS (Software as a service)'ta toplandığını söyledi. Bunu, yapay zeka teknolojileri ve Fintech ve pazarlama teknolojilerinin takip ettiğini sözlerine ekledi. 2020'de girişimcilerin tercihinin; oyun yazılımları, yapay zeka, sağlık teknolojileri, finansal teknolojiler ve SaaS olduklarını söyledi.

Kaynak: Wise.tv