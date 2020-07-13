Yeni normalimiz online alışverişi
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Yeni normalimiz online alışverişi

Çağımız gereği her geçen gün artış gösteren online alışveriş, özellikle pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir yükseliş gösterdi. Dünya genelinde sanal marketlerin trafiği %250 artarken perakendenin yeni normali, online alışveriş oldu.

Yeni normalimiz online alışverişi
13.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:45

Uluslararası arenada bile küçülecek pazarların başında gösterilen kozmetik ve kişisel bakım sektörü ise öngörülerin aksine yükselişe geçti. Kozmetik sektörünün son dönemde büyüyen oyuncularından biri olan Famer Kozmetik pazara girdikleri dönemde yatırımlarını dijital ve e-ticaret alanlarında geliştirmenin meyvesini özellikle pandemi döneminde toplayanlardan oldu. Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, pandemi sürecinin başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektör için oldukça yorucu ve zorlayıcı olduğunu ancak dijital kanallara geçişi de hızlandırdığını dile getirdi: "Online alışverişte gıda, kozmetik, kişisel bakım ve temizlik sektörleri bu süreçte kazanan olarak yer aldı. Elbette kötü günlerin kazananı olmaz fakat birçok marka kendini ölçerek hedef büyüttü, üretimini arttırdı ve hacmini görmüş oldu. Burada kazanan olarak sadece üreticiler veya markalar değil; işin ham maddeden ambalaja, tedarikten lojistiğe uzanan ciddi bir paydaş zinciri var. Dolayısıyla süreç, arz-talep döngüsünde ilerledi ve e-ticaret, günlük ihtiyaçlar olan gıda, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik alanlarında yükseliş sergiledi."Famer Kozmetik'in profesyonel bir ekiple hem dijital kanallara hem de kozmetik ve kişisel bakım sektörüne yaptığı yatırımların ardından ciddi bir büyüme trendi yakaladığını vurgulayan Uğur Çınar Kesen, e-ticaret kanallarında ürün yelpazesi olarak 10 binin üzerinde çeşit ile yer aldığını belirtiyor ve ekliyor: "Dijital kanalların ve markaların salgın döneminde nasıl yönetildiği gelecekte söz sahibi olan şirketleri belirleyecek. Bu dönemde süreçlerini doğru ve eksiksiz kurgulamış olan şirketler güçlenmiş olarak çıkacak. Operasyonlarını doğru yapabilmiş markalar, daha önce hiç online alışveriş yapmamış tüketicinin bile sadakatini kazanmayı başardı. Biz de Famer Kozmetik olarak güçlü olan dijital reflekslerimizle rakiplerimizin bir adım önüne geçtik. En baştan beri dijitale yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu görüp bundan sonraki süreçte de yatırımlarımızı bu alanda devam ettireceğiz." 'YENİ NORMAL' ESKİ& ;

HALİNE DÖNECEK FAKAT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ESKİ HALİNE DÖNEMEYECEK!

Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, tüketim alışkanlıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu: "Pandemi sonrası içinde bulunduğumuz 'yeni normal', umuyoruz ki önümüzdeki günlerde 'eski normal'e dönecek fakat öngörümüz o yönde ki, tüketim alışkanlıkları artık eski haline dönmeyecek ve e-ticaret alışkanlığı artarak devam edecek. Bunu kanıtlayan en önemli işaret ise hayatı boyunca hiç kredi kartı kullanmayan kitlenin bile bu süreçte online alışveriş için kredi kartı sahibi olması. Öngörüler kozmetik sektörünün tüm dünyada kan kaybedeceği yönündeydi, lakin araştırmalar özellikle renkli kozmetik dışındaki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışının bu dönemde 10 kata varan artış gösterdiğini ve yükselen bir satış grafiği yakaladığını ortaya koyuyor. Biz de bunu kendi satış kanallarımızda deneyimledik."& ;



Kaynak: Snob Magazin

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