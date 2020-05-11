Yeni normalde, sizin yeni normaliniz nasıl?
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Yeni normalde, sizin yeni normaliniz nasıl?

Çok şükür, ışıl ışıl bir haftaya başladık. Bugün itibariyle bazı iş yerlerinin açılması moralleri de düzeltti. Dünya da yavaştan normalleşmeye başladı. Gerçi bu sürece "yeni normal" deniliyor da, yaşayıp göreceğiz. Dünya yeni normale hazırlanırken, siz de kendi yeni normalinizi düşündünüz mü?

Yeni normalde, sizin yeni normaliniz nasıl?
11.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:04

Bu evlerde kapalı kaldığımız süreçte, daha organik daha sağlıklı bir yaşama adapte olduk. Bunun için yeni yöntemleri, bilgileri birbirimize ilettik. Peki güzelliğiniz için hangi organik yöntemleri, yeni normalinize katmayı düşünüyorsunuz? Ben size kolaylık sağlayacak bir kaç madde sıralayayım. Siz de kontrol edin, hangilerini uygulayabiliyorsunuz.

- Su içmek

Bu her türlü, sağlığınız ve güzelliğiniz için temel bir kural. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz.

- Haftalık bakım rutini yapmak

Peeling, maske ve nemlendiriciyle masaj. Bu üç kademeli bakım, sadece 30 dakikanızı alacaktır, ürünleri kendiniz hazırlarsanız (diğer yazılarımda tarifleri görebilirsiniz). Hazır kozmetikle yapmanız da 20 dakika sürecektir.

- Günlük bakım rutini yapmak

Sabah yüz yıkandıktan sonra, nemlendiriciyle güne başlamak. Göz kremi unutulmadan. Akşam da cildi yıkayıp, tercihen tonikleyip gece kremi sürmek. (Bu süreçte hiç makyaj yapmadık, ama cilt temizleme alışkanlığınız olmalı)

- Minimum 15 dakika da olsa egzersiz yapmak

Sürekli oturmak, kaslarınızı çalıştırmamak ileriki yaşlarınızdan çalmaktır. O yüzden sadece bugün için değil, gelecek yıllar için de kaslarınızı çalıştırın. Kas çalıştırma işlemini yüzünüz için de ihmal etmeyin, ben her hafta yüz yogası videolarını instagram sayfamda paylaşıyorum #incisoydan oradan izleyip yapabilirsiniz.

- El bakımı

Bu yeni süreçle daha çok deterjan ve alkolle temas halinde olacağız. Ellerin bakımını da, haftalık rutine ekleyebilirsiniz.

- Yemek yaparken çıkan çöpler

Çöp diye attığımız bir çok kabuk aslında güzelliğimiz için hammadde. En kötü soyduğunuz meyve kabuklarını cildinize sürün.

- Kahkaha atmak

Bu süreç, herkesi maddi ve manevi anlamda çok olumsuz etkiledi. Maddi sıkıntılar, sevdiklerine sarılamamak ve en kötüsü bu hastalıkta sevdiklerini kaybetmek. Ama kahkaha en iyi ilaçtır. Hiç sebepsiz 2-3 dakika gülümseyin, dudaklarınızı kocaman açın yanaklarınıza doğru. Bakın nasıl iyi gelecek.

Hayat bize ne sunarsa sunsun, onu tevekkülle kabul edip, pes etmeden yaşamalıyız. Kendimizi sevip, mutlu olunca sevdiklerimize daha çok faydamız olacaktır. Yeni normalde, en normaliniz kendinizi sevmek olsun. Güzellikle kalınız.

İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü

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