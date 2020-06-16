Yeni normalde, Sıfır Atık Mavi seferberliği denizleri korumak için devam ediyor
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Yeni normalde, Sıfır Atık Mavi seferberliği denizleri korumak için devam ediyor

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, yaz sezonunun açılması ve yeni normale geçiş sürecinin başlamasıyla deniz kıyıları, sahiller ve koyların hareketlenmeye başladığı bu dönemde, geçen yıl başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğinin devam ettiğini bildirdi.

Yeni normalde, Sıfır Atık Mavi seferberliği denizleri korumak için devam ediyor
16.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:18

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, yaz sezonunun açılması ve yeni normale geçiş sürecinin başlamasıyla deniz kıyıları, sahiller ve koyların hareketlenmeye başladığı bu dönemde, geçen yıl başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğinin devam ettiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının kısmen kontrol altına alınması ve yaz sezonunun açılmasıyla yeni normale geçiş hızlanırken, geçen yıl haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğinin önemi daha da arttı.

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada karbon ayak izi ve tüketim azalmış ve denizler kısa bir süreliğine temizlenmiş olsa da, virüsün yayılmasını önlemek için hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere artan yönelim, denizler için yeni bir tehlikenin sinyallerini veriyor.

Öte yandan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sahillerde oluşan yoğunluk, atıkların yeniden çoğalarak denizlere karışması riskini ortaya koyuyor.

Geçen yıl hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi seferberliği, Türkiye'de çevre farkındalığı konusunda bir örnek teşkil etti ve kısa sürede kitlesel bir bilinç oluşturarak denizlerin temizlenmesinde çok önemli başarılar kazanıldı.

Türkiye denizleri için çok büyük bir adım olmasının yanı sıra dünyada da öncü olma özelliği taşıyan proje, denizlerde pandemi sonrası oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor.

3 milyon 612 bin 504 ton atık toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018'de hayata geçirdiği Sıfır Atık projesi Türkiye'de büyük bir dönüşümü başlattı. Bakanlık verilerine göre Sıfır Atık projesi ile bugüne kadar toplam 3 milyon 612 bin 504 ton atık toplandı ve bu sayede 37 milyon 283 bin 865 metreküp su tasarrufu sağlandı.

TURMEPA, Sıfır Atık'ın deniz ayağını oluşturan Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında 2019 Haziran'ından itibaren denizler ve su kaynaklarını atık tehdidinden korumak amacıyla eğitimden deniz koruma çalışmalarına kadar geniş kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdi.

Onlarca kurum, okul ve yüzlerce özel sektör çalışanının Sıfır Atık Mavi için bir araya gelmesiyle denizlerde sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Mavi eğitimleriyle 45 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı, çocuk, genç ve yetişkin 4 bini aşkın kişiyle 11 ton katı atığın denizlere karışması önlendi. Kişiler ve kurumların topladıkları atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi web sitesine (https://mavi.sifiratik.gov.tr) aktarıldı.

TURMEPA ayrıca Güney ve Ege koylarının simgesi haline gelen sıvı atık toplama tekneleri ile sadece bir yılda 3 bin 400 yat, tur teknesi ve motoryat gibi çok sayıda deniz aracından 1,8 milyon litre gri ve siyah su alımı yaparak yaklaşık 14 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

TURMEPA, doğaya, denizlere ve oksijene her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, yediden yetmişe tüm halkı Sıfır Atık Mavi'yi sahiplenme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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