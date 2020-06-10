Yeni normalde seyahat edeceklere önemli tavsiyeler Generali Sigorta, seyahat edeceklere sorunsuz bir yolculuk ve tatil için tavsiyelerde bulundu.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile kalkan seyahat yasağının ardından özellikle büyükşehirlerden yazlıklara, tatil beldelerine doğru hareketlilik başladı. Ancak yeni normal ile birlikte sosyal hayata dönüşe dair adımlar atılsa da, vaka sayılarının devamı, mevcut kısıtlamaların uygulanma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Kapsamlı sağlık kontrolü

Yeni normal ile birlikte seyahat edeceklerin öncelikle sağlık kontrollerini kapsamlı bir şekilde yaptırması gerekiyor. Bu kontroller hem seyahat edecekler hem de diğer yolcuların sağlığı açısından önem taşıyor.

HES kodu

Öte yandan, yurt içinde seyahat edilmesine imkan sağlayan ve Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu bir uygulama haline getirilen HES kodu, bakanlığın sunduğu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ve SMS yoluyla temin edilmesi gerekiyor.

Sosyal mesafeye

Koronavirüs henüz tüm dünyanın tam olarak atlatamadığı bir gerçek. Yolculuk öncesinde, sırasında ve sonrasında sosyal mesafe önemini koruyor. Bilim insanları yeni koronavirüsün bulaşmasını engellemek için uygulanan sosyal mesafenin yanı sıra maske ve koruyucu ekipman takma önlemlerinin de devamına dikkat çekiyor.

Hijyen kuralları

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı kurallar bulunuyor. Seyahat edecek olan kişilerin bu kurallar bütününe harfiyen uymaları önem taşıyor. Ayrıca uçak ve otobüs ile ulaşımı tercih eden kişilerin; uçak ve araç içinde mümkün olduğunca temastan kaçınmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, yanlarında birkaç tanesi yedek olmak üzere maske ve koruyucu ekipman bulundurmaları gerekiyor.

Özel araçla seyahat

Özel aracı ile seyahat edecek kişilere ise yolculuk öncesi araçlarını dezenfekte etmeleri öneriliyor. Araç içerisinde maske ve çeşitli koruyucu ekipmanlar bulundurmaları da önem taşıyor. Öte yandan özel aracı ile yolculuk yapacak olan kişiler, virüsün hava partiküllerinden bulaşma olasılığını da göz önüne alarak klima kullanımına dikkat etmeleri ve mümkünse araç içinde de maske takmaları gerekiyor.

Alternatif rotalar

Özel aracı ile seyahat edecek kişilerin de mobil cihazlarına Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu uygulamadan sonra seyahat için yola çıkıldığında yolculuktaki güzergahların risk durumunun kontrol edilmesi, yüksek risk taşıyan bölgeler yerine alternatif rotaların tercih edilmesi öneriliyor.

Kalabalık olmayan bölgeler

1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal süreciyle birlikte yurt içi ulaşımın arttığı ve özellikle tatil bölgelerinin yoğun olarak tercih edildiği görülüyor. Seyahat planı yapılırken kalabalık olmayan bölgeleri tercih etmek önem taşıyor.

Kaynak: Bültenler