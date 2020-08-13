Yeni normalde çalışana yatırım yapan kazanacak
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Yeni normalde çalışana yatırım yapan kazanacak

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, yüksek güven kültürüne sahip işletmelerde ekonomik getirinin ve çalışan verimliliğinin 3 kat arttığını gösteriyor.

Yeni normalde çalışana yatırım yapan kazanacak
13.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:52

Şirketlerin kurum kültürlerini geliştirerek rekabette nasıl öne geçebileceklerini yaptıkları araştırmalarla belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, 30 yıllık tecrübesiyle küresel çapta en iyi işverenleri belirliyor ve harika iş yeri sertifikası ile küresel çapta itibar kazandırıyor. Yapılan analizler, yüksek güven kültürüne sahip, çalışanlara odaklı ve etkin yönetim yaklaşımı benimsemiş şirketlerin en iyi işverenler listesine girdiğini ve böylece geleceğin şirketi olma yolculuğunda rakiplerine göre daha fazla avantaj kazandığını gösteriyor. Listeye giren şirketler, başarılarını belgeleme fırsatı yakalayarak, daha geniş kitlelere seslerini duyurabiliyor ve müşteri tarafında daha güvenilir bir marka olarak değerlendiriliyor.

Şirketler 3 kat daha fazla gelir elde edebiliyor

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, güven düzeyi yüksek kurum kültürü oluşturmanın kritik bir yatırım stratejisi olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda gerçekleşen araştırmalar, yüksek güven kültürüne sahip işletmelerde ekonomik performansın 3 kata kadar arttığını gösteriyor. En iyi işveren unvanına sahip şirketler, kurum kültürü ve yüksek güven düzeyinin inşası için yapılan yatırımı lüks olarak değil, rekabet konusunda bir avantaj olarak görüyorlar.

Yetenekli çalışanlar için cazibe merkezi

Değişen iş modelleri çerçevesinde şirketler, üst düzey yetenekleri korumak ve yüksek performansı teşvik etmek için yönetim anlayışlarını değiştirme eğiliminde. Great Place to Work Sertifikasyon Programı sayesinde çalışanların bireysel performansı artarken, şirketler de artan performansla birlikte finansal anlamda hızlı bir şekilde büyüme fırsatına sahip oluyorlar.

Dünya genelinde uygulanıyor

Sertifikasyon Programı hakkında bilgi veren Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, programın şirketlerin işveren markalarını destekleme ve kurum kültürüne güç kazandırma hedefi ile tasarlanan ve dünya genelinde uygulanan bir program olduğunu belirtti. Toprak, sözlerine şöyle devam etti: "30 yıllık deneyimimize dayanarak çalışanların birbirlerine ve şirket değerlerine inandığı, güven ortamını oluşturabilmiş işletmelerin krizleri daha rahat aşabildiğini biliyoruz. Yeni normalde kurum kültürüne yatırım yapan şirketler yoğun rekabet ortamında rakiplerinden daha avantajlı olacaklar. Yeni çalışma modelleri üretme, belirsizlikleri yönetme, değişime uyum sağlama, dijitalleşme ve çeviklik gibi yetkinliklerini de geliştirme fırsatına sahip olacaklar."

Yeni normale uyum sürecinde şirketlerin yanındayız

İçerisinde bulunulan dönemde şirketlerin kurum kültürlerini ölçümlemek ve güçlendirmek için uzman ekipleriyle şirketlere destek olduklarını belirten Eyüp Toprak, kurum kültürünün derinlemesine analiz edilmesiyle sağlanan verilerin, şirketlerin bu bilinmezlik döneminde kılavuz olma niteliği taşıdığının altını çizdi. Bütçe avantajlı katılım anlayışıyla yapılan analizlerin şirketleri gereksiz uygulama maliyetlerinden kurtaracağını da sözlerine ekledi. Çalışana yatırımın önemine de değinen Toprak, "Pandemi dönemi ile iş dünyasının öncelikli konularında kaçınılmaz olarak değişimler yaşandı. Şirketler yeni normalde daha çevik ve çalışan odaklı olmak durumunda. İnsana yatırım yapan şirketlerin ön plana çıkacağı yeni bir döneme giriyoruz. Çalışan ile yönetici arasındaki ilişki, çalışan ile yaptığı iş arasındaki ilişki ve çalışanları ile diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkinin kalitesini güven temelli kurmakta zorlanan şirketlerin gelecekte ayakta durmakta zorlanacağı aşikâr. Şirketlerin bu yeni ve zorlu dönemi kolaylıkla atlatmaları, kurum kültürü inşasıyla geleceğe yatırım yapmaları konusunda her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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