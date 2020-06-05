'Yeni normal' ulusal fikir yarışmasında ele alınacak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından düzenlenen Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması, Covid-19 sürecinin ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekanlarda ve nesnelerde...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından düzenlenen Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması, Covid-19 sürecinin ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekanlarda ve nesnelerde meydana gelecek dönüşümleri sorgulamayı amaçlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor. Yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekansal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamak. Birçok üniversiteden akademisyenlerin, mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanında profesyonellerin jürisinde bulunduğu yarışma katılımcılara ödüllerin yanı sıra üretim imkanı da verecek.

"TASARIM FİKİRLERİ BEKLENİYOR"

Covid-19 salgını için ulusal anlamda yapılan "sosyal mesafe" uyarılarının, kamusal ve özel alanlarda bireyler ve mekanlar ile kurulan etkileşimleri dönüştürmeye başladığı gözlemleniyor. Söz konusu yeni normallerin etkilerinin, yoğun karantina döneminin ardından, kamusal alandan özel alana varıncaya dek "mekansal" anlamda, küçük kullanım nesnelerinden kent mobilyalarına kadar da "nesne" bağlamında görüleceği öngörülüyor. Yarışmada katılımcılardan, öngörülen dönüşümleri yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri bekleniyor.

MEKAN VE NESNE KATEGORİLERİNDE TOPLAM 19 ÖDÜL

Mekan ve nesne kategorisinde düzenlenecek Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması, Türkiye ve KKTC'de eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olacak. Kamusal ve özel mekan olarak iki başlığa ayrılan mekan ve nesne kategorilerinde birinciye 1500, ikinciye 1000 TL, üçüncüye ise Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ALUTEAM) staj imkanı sunulacak. Tüm kategorilerde üç kişiye mansiyon ödülünün yanı sıra nesne kategorisinde ayrıca, Üretim (ALUTEAM) Ödülü verilecek. Bu ödül kapsamında üretime uygun bulunan seçilmiş proje ALUTEAM desteğiyle hayata geçirilecek.

Yarışma şartnamesi ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar yarindansonra.fsm.edu.tr web sayfasından temin edilebilecek, yarışmaya başvuru da aynı sayfa üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 4 Ağustos 2020.

Kaynak: DHA