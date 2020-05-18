Yeni normal süreç başladı
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Yeni normal süreç başladı

eni normal sürecin başladığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Beril Bahadır Erdoğan, şu ana kadar uygulanan tüm önlemlerin eksiksiz devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ramazan bayramında hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız gerekiyor" dedi.

Yeni normal süreç başladı
18.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:30

eni normal sürecin başladığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Beril Bahadır Erdoğan, şu ana kadar uygulanan tüm önlemlerin eksiksiz devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ramazan bayramında hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız gerekiyor" dedi.

Korona virüs bulaşma riskine karşı hala tedbirler konusunda titizliğimizi korumamızı gerektiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Beril Bahadır Erdoğan, sosyal mesafenin korunmasından el hijyenine alınacak tüm önlemlerin, ramazan bayramında tüm önlemlerin eksiksiz devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni normal sürecin başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, "Ramazan'da olduğu gibi bayramda da hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız gerekiyor. Yani kalabalık iftar sofraları tertip etmekten kaçındığımız gibi aile içindeki iftar ve bayram sofralarında yüksek sesle konuşmaktan bile uzak durmalıyız. Çünkü sesimizi yükselttiğimizde virüsün ağzımızdan çıkarak ortama yayılmasına yol açabiliriz" dedi.

Korona virüsün çok hızlı bulaştığını belirten Erdoğan, "Hasta kişinin öksürüğü, aksırığı sırasında etrafa yayılan virüs, ağız, burun ve göz yoluyla vücuda giriyor. Özellikle enfekte yüzeylere dokunulmasının ardından ellerin ağza, buruna ya da gözlere götürülmesi bulaşma riskini artırıyor. Bu sebeple yakın temasın kesilmesi, salgının yayılmasını engellemek için uyulması gereken en önemli kural. Salgının ilk görülmeye başladığı andan itibaren günlük dilimize yerleşen 'sosyal mesafe' kuralına dikkat etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamalı, çıkmamız gereken hallerde de diğer insanlarla aramızda en az 1.5 metre mesafe olmasına özen göstermeliyiz. Bu kural kapalı alanlarda daha da önem kazanıyor. Evimizde iftar sofrasına otururken bile buna dikkat etmeliyiz. Özellikle gündüz iş için dışarı çıkmışsak virüsün ortaya yayılmasına sebep olabilecek davranışlardan örneğin bağırarak yüksek sesle konuşmaktan bile kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.

Sağlıklı olmanın temel kuralları arasında yer alan dengeli beslenme, doğal vitamin deposu sebze ve meyvelerin de günlük beslenmede eksik edilmemesi gereken unsurlar olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan, günlük su ihtiyacını karşılamayı ihmal etmemek gerektiğini belirterek, "Tüm bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el yıkamak önemli. Ancak özellikle bugünlerde bu alışkanlığımız daha da kıymetli. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek yemeden önce ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ilık su ve sabun ile en az 20 saniye süreyle ellerimizin içini, sırtını ve parmak aralarını iyice yıkamalıyız. Öte yandan elimizi yüzümüze, ağzımıza sürme gibi alışkanlıklarımızı da geride bırakmamız şart" dedi.

Egzersiz bir yandan fiziksel olarak formda ve sağlıklı olmamıza katkı sağlarken duygusal olarak da daha dengeli olmamıza yardımcı olacağını belirten Erdoğan fazla kilolu olanların, kalp damar hastalarının, sigara içenlerin ve hamilelerin egzersiz konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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