Yeni Normal: Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm ülkelerde devam ederken, hayata biraz renk katmak isteyen koruyucu maske üreticileri, yeni ürünlerini piyasaya sürüyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm ülkelerde devam ederken, hayata biraz renk katmak isteyen koruyucu maske üreticileri, yeni ürünlerini piyasaya sürüyor. Kişiler, kendi yüzlerinin fotoğraflarını koruyucu maskelere bastırarak virüsten eğlenceli bir şekilde korunmaya başladı.

Koruyucu maske üreticileri, müşterilerinden yüzlerinin fotoğraflarını alarak bir baskı makinesiyle bu fotoğrafları maskeye bastırıyor. Kendi yüzlerinin bulunduğu maskeyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya başlayan müşteriler, yeni tip maskeleri çok sevdiklerini belirtti. Maskeye basılan fotoğrafların, kişilerin gerçek yüzlerinden yüzde 25 daha büyük olması ise eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA