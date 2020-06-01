'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDI 2
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'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDI 2

(Havadan görüntülerle)'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDIHaber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında haftalardır kapalı olan plajlar açıldı.

'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDI 2
01.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:59

(Havadan görüntülerle)'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ ŞİLE PLAJLARI BOŞ KALDI

Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında haftalardır kapalı olan plajlar açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların sürdüğü plajlar havanın serin olması nedeniyle normalleşme sürecinin ilk gününde boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar haftalardır kapalıydı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, bugün itibarıyla yeniden açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların yapıldığı plajlar ise havanın serin olması nedeniyle normalleşmenin ilk gününde boş kaldı. Şile Ayazma Plajı'nın boş hali havadan görüntülendi.

PLAJLAR SOSYAL MESAFEYE UYGUN HİZMET VERECEK

Şile'deki plajlarda şezlonglar sosyal mesafeye göre hazırlandı. İki şezlong arasında 60 santimetre, şezlong grupları arasında ise 2 buçuk metre bulunuyor.

Kaynak: DHA

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