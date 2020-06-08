"Yeni normal"in ikinci haftasında şehir trafiği yoğun
Şirinevler ve Cevizlibağ metrobüs istasyonlarından görüntüler Vatandaşların ve araçların oluşturduğu yoğunluktan detaylar İSTANBUL - Kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasının ilk gününde trafikte ve toplu taşıma da yoğunluk gözlendi.
08.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:29
Şirinevler ve Cevizlibağ metrobüs istasyonlarından görüntüler
Vatandaşların ve araçların oluşturduğu yoğunluktan detaylar İSTANBUL - Kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasının ilk gününde trafikte ve toplu taşıma da yoğunluk gözlendi.
Kaynak: AA