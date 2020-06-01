Yeni normal hayata başladık
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Yeni normal hayata başladık

Mart ayında hayatımıza giren korona virüsle birlikte birçok tedbir uygulandı.

Yeni normal hayata başladık
01.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:10

Mart ayında hayatımıza giren korona virüsle birlikte birçok tedbir uygulandı. Bugün itibarıyla yeni normal hayat başladı. peki, bundan sonra bizleri nasıl bir düzen bekliyor ?

Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı; kurslar, avm, restoran ve kafeler açıldı. Aylar süren korona virüsle mücadelede yeni normal hayat 1 Haziran itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısının ardından normalleşme sürecinin 1 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Kaldırılan virüs tedbirinin en önemlisi ise seyahat kısıtlamaları oldu.

Yollardaki yoğunluk geceden başladı. Sınırlandırmanın kalkmasıyla otogarlar ise hareketlendi. Ancak iller arasındaki virüs transferi riski nedeniyle önlemlerin alınacağı duyuruldu. Bir ildeki vaka sayısının öngörülmeyen düzeyde artması durumunda, yeniden seyahat yasağı getirilebilecek. Yeni normal hayat kapsamında restoran, pastane, kafe, kıraathane, çay bahçesi, milli parklar ve plajlar da açıldı. Ayrıca özel eğitim kursları hizmet vermeye başladı.

Sürücü ve yabancı dil kurslarıyla kreşler kapılarını açtı. Virüs önlemleri kapsamında kapatılan kaplıca, yüzme havuzları,spor salonları gibi işletmeler de faaliyete geçti. Yeni dönem başladı ama virüs hala hayatımızda. En önemli gücümüz ise tedbir. Zira virüs tedbirsizliği affetmiyor. Bu süreçte maske, fizi mesafe ve temizlik vazgeçilmezlerimiz arasına girecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kısıtlamaların kaldırılmasının etkisini 14 günboyunca izlemeye alacak. Salgının seyrine olumsuz bir etki olması durumunda, bu etkinin hangi uygulamadan kaynaklandığı belirlenip, ona göre yeni kısıtlamalar getirilecek.

Yeni açılımların ilk etkisinin 7-8 Haziran tarihinden itibaren görüleceği belirtiliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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