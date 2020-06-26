Yeni Normal Fuarcılık 28. Worldfood Istanbul İle başlayacak Küresel ekonomide Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan yavaşlama, yerini yavaş yavaş ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırmaya, "yeni normal"e bırakıyor.

Sürecin Türkiye'deki yansımalarından biri olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuarcılık & Kongre Merkezi'nde 28'inci kez kapılarını açmak için gün sayıyor.

Ülkemizde Mart 2020'den bu yana uygulanan karantina günleri geride kalırken, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük fuarcılık şirketlerinden Hyve Group, Türkiye'de ilk "yeni normal" fuarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kovid-19 ile ulusal ve uluslararası mücadelede kullanılan yöntemleri referans alarak bir tedbir politikası hazırladıklarını belirten Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, Türkiye dahil tüm dünyada 120'den fazla fuar düzenleyen Hyve Group'un önce sağlık yaklaşımı ile WorldFood Istanbul'a hazırlandığını vurguladı. Ülgen, şöyle devam etti:

Ziyaretçiler İçin Sağlık Tarama Rehberi Referans Alınacak

"Bu yıl 28'incisini 2-5 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştireceğimiz WorldFood İstanbul, 'yeni normal' fuarcılık anlayışı ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapılarını açacak. Tedbirlerimiz ise fuar alanına adımınızı atmadan başlıyor. Ulusal ve uluslararası önlemleri referansı alarak, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda katılımcılar ve ziyaretçiler için iki ayrı rehber hazırladık. Maskesiz girişin mümkün olmayacağı alana gelecek ziyaretçilerimizi, binaya girişte ayak dezenfektan paspası karşılayacak. Alanın her noktasında el dezenfektanları konumlandırılacak ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar gerçekleştirilecek. Maske, eldiven vb. tıbbi atıklar için de özel çöp kutuları bulunacak. Ziyaretçilerimizin uyması gereken tedbirleri detaylıca açıkladığımız Sağlık Tarama Rehberi ise temel referansımız olacak."

'Katılımcı El Kitabı' Kovid-19 Tedbirlerine Göre Hazırlandı

İş güvenliği ve sağlığı uzmanlarının Kovid-19 tedbirlerini kapsamında da stantları kontrol edeceğini belirten Ülgen, Katılımcı El Kitabı'na uymayan stantların uygun hale getirileceğini paylaştı. Bunun yanı sıra, bir Katılımcı Rehberi de oluşturulduğunu hatırlatan Ülgen, rehberin tüm katılımcılara e-posta aracılığı ile de gönderileceğini söyledi:

"Tedbirlerimizi herkesin sağlığı ve güvenliği için sıkı bir biçimde uygulayacağız, uygulanmasını da denetleyeceğiz. Fuar alanına girecek herkes kontrol edilecek. Vücut ısısı 37,5 derece üzerinde çıkan ve hastalık belirtisi gösteren kişiler fuar alanı girişinin hemen yanındaki Acil Sağlık Hizmet alanına alınacak. Uzman ve görevli personelin gözetimine tabi tutulacaklar. Fiziksel mesafeyi salon içerisinde koridorlarda da koruyabilmek için Tek Yön Trafik Uygulaması'nı hayata geçireceğiz. Koridorlarda tek bir yöne ilerlenebilecek. Böylece sosyal mesafemizi koruyarak stantları dolaşabileceğiz," diyen Ülgen, WorldFood Istanbul'da sanal ticaretin de önem kazanacağının altını çizdi.

Hibrit Fuarcılık Deneyimlenecek

Fuarcılık sektörünün 2019 yılında; tüm dünyadaki ülkelere 167,2 milyar euroluk GSYH katkısı, 3,2 milyonluk istihdam katkısı sunduğunu hatırlatan Ülgen, 2019'da tüm dünyada gerçekleştirilen 32 bin fuarda toplamda 325 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ülgen, şöyle devam etti:

"2020'de bu rakamlara ulaşılması elbette mümkün olmayacak. Ancak bu yıl geleneksel ticaret ve sanal ticaretin eş güdümlü ve verimli iş birliğini daha net bir biçimde gözlemleme şansına sahip olacağız. 2-5 Eylül'de TÜYAP'ta gerçekleştireceğimiz WorldFood Istanbul'da, 2018'den bu yana kullandığımız Hyve Connect uygulamamız önemli katkı sunacak. Tüm dünyada 120'yi aşkın fuarımızda kullandığımız, alıcıların ve katılımcıların oldukça faydalı bulduğu Hyve Connect; fuara gelemeyen yabancı alıcılarımızı, katılımcılarımızla dijital ortamda buluşturacak. Fuarımıza gelebilen alıcılar ise, tedbirler kapsamında katılımcılarımız ile görüşebilecek.

Sektörün tamamen dijital ortama taşınmasının sadece fuarcılık sektörünün değil, tüm endüstrilerin de dijital dönüşümünü tamamlamasıyla mümkün olacağını ekleyen Ülgen, bunun için de yüksek hacimli yatırımlar gerektiğini aktardı. Ülgen, bu yönüyle değişimin ancak kademeli şekilde gerçekleşebileceğini, sektörün ve istihdamın yara almadan bu geçişi tamamlamasının tüm dünya ekonomisi açısından kritik olduğunu söyledi:

"Fuarcılık sektörü maalesef krizden etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak unutmamalıyız ki ticari fuarlar, pandemi ardından, dünya ticaretinin ihtiyaç duyacağı hareketlenmeyi sağlayacak yegane ortamlardır. Üreticiler ve alım gruplarını bir araya getiren, yeni ekonomik durumun değerlendirildiği düşünce platformları oluşturan, yeni iş yapış biçimleri ve ticari açılımların tartışıldığı ortamlar hazırlayan fuarların misyonu her dönem büyük olacaktır."

Sanal Ticaret ilk kez WorldFood Istanbul'da Hyve Connect aracılığı ile Gerçekleşecek

Fuarlarımızda kullanılmak üzere geliştirilen uygulamamızla son 2 senedir tüm katılımcı ve ziyaretçilerimizin fuar süresince toplantılarını programlamasını ve fuarlarımızdan daha fazla verim almasını sağlıyoruz. Uygulamamız tüm katılımcıların, ziyaretçilerin ve profesyonel iş bağlantıları kurmak isteyen tüm kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde hayata geçirildi. Uygulamanın içeriği de her tür ziyaretçimizin fuar süresince planlamasını yapabilmesi ve doğru iş bağlantıları kurabilmesi için geliştirildi.

Hyve connect ile Covid- 19 öncesi yapılabilecekler arasında; fuar süresince kullanıcılar günlük toplantı programlarını organize edebilirler ve iş ağlarını geliştirebilirlerdi ve yine katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için hazırlanan özel etkinlik programlarını kendi günlük takvimlerine alarak katılmak istedikleri seansları takip edebilirlerdi. Bunlara ek Covid-19 süreci ile beraber;

Hyve Connect'e ihtiyaca göre ve sosyal mesafeyi koruyabilmek için Sanal Toplantı seçeneğini eklendi.

Bu sayede kullanıcılar görüntülü olarak fuar süresince görüşmek istedikleri profesyoneller ile sanal ortamda rahatça görüşebilecek, uygulama üzerinden birbirlerine ürünleri ile ilgili bilgileri iletebilecekler.

Covid-19 süreci ile bundan sonra katılımcılarımız kendi profillerine istedikleri ürün görsellerini, pdf dosyalarını ve varsa videolarını ekleyerek kendi tanıtımlarını daha iyi şekilde yapabiliyor olacaklar.

Sanal toplantılar ise katılımcılarımız için hem daha verimli iş ağı geliştirme konusunda kendilerine destek verecek hem de satın almacılar ile yapılacak olan özel seanslarda hızlı görüşmeler yaparak süreçlerini hızlandırabilecekler.

Kaynak: Bültenler