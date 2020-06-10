Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri

Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu başlayan yeni normalleşme sürecine uygun bir beslenme diyeti oluşturmanın püf noktalarını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, "Sıcak yaz günlerine denk gelen normalleşme döneminde kırmızı et tüketimini azaltarak sebze...

Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri
10.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:08
Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu başlayan yeni normalleşme sürecine uygun bir beslenme diyeti oluşturmanın püf noktalarını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, "Sıcak yaz günlerine denk gelen normalleşme döneminde kırmızı et tüketimini azaltarak sebze ve meyve tüketimini artırmalısınız. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemli kurallardan biri, tuz tüketimini sınırlandırmaktır. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz" dedi.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber yeni normal (kontrollü sosyal hayat) dönemde evde geçirilen süreçte alınan kiloları sağlıklı bir şekilde vermek de öncelikler arasında yer alıyor. Normalleşme döneminde vitamin ve mineral bakımından zengin bir diyet uygulamanın önemli olduğuna vurgu yapan Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Ayrıca kronik hastalıkları bedeninizden uzak tutan sebze ve meyveleri öğünlerinizde mutlaka bulundurun. Protein, çinko, A, C, E vitamin ve mineralleri yönünden zengin yiyecekler tercih edin. Fazla kilo bağışıklığınızı düşürecektir. Bu nedenle öncelikle aldığınız kilolara veda ederek ideal kilonuza ulaşın" önerisinde bulundu.

Bağışıklığa yaz aylarında da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Duygu Yıldırım, "Karantina sürecinde hepimiz bağışıklığımızı korumanın sırlarını tartıştık. Bu zorlu dönemde öğrendik ki, bağışıklık dediğimiz olay 'Şu besini yedim, bağışıklığım güçlendi' şeklinde basite indirgenecek bir durum değil. Bu bir süreç gerektirir. Gerçekten güçlü bir bağışıklık istiyorsak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

ÇİĞ SEBZELERE TUZ ATMAYIN!

Evde geçirilen süreçte yapılan zincirleme hatalarının fazla kilolara davetiye çıkardığını işaret eden Diyetisyen Yıldırım, yoğun stres nedeniyle birçok kişinin gecesinin gündüzüne karıştığını, uyku düzenlerinin bozulduğunu, hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi sonucunda ödem, bağırsak tembelliği, kabızlık problemlerinin daha sık görülmeye başlandığını belirtti.

Artık toparlanma ve mutfaktan biraz olsun uzaklaşma zamanının geldiğini ifade eden Diyetisyen Duygu Yıldırım, lif alımının bağırsak sağlığı için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak "Öğünlerinizde tam tahıllı ekmek ve makarna gibi lifli besinlere doğru miktarlarda yer vermelisiniz. Sebze ve meyve tüketiminizi artırmalısınız, yeterli gelmediğini düşündüğünüzde size uygun probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemlisi, tuz tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz" diye konuştu.

PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, ARA ÖĞÜN YAPIN

Yaz aylarında günlerin uzaması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte dehidrasyon, bakteriyel enfeksiyonlar, mide bulantısı, sıcak çarpması gibi sorunların daha sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Diyetisyen Yıldırım, mevsimine uygun besinlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Günümüzde çoğu sebze ve meyveler yıl boyunca mevcuttur. Ancak besinlerin mevsiminde tüketilmesinin birçok yararı vardır. Sundukları yarardan faydalanmak için mango, karpuz, erik, çilek, kereviz, domates gibi mevsiminde hasat edilmiş sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Dehidrasyonu önlemek için yeterli sıvı alımına özen göstermelisiniz. Porsiyonları küçültmek de bir diğer önemli kuralımız olmalı. Yaz mevsiminde midenizde yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer. Bu nedenle özellikle akşam yemeklerinde ağır etli yemekler yerine daha hafif sebze yemeklerini tercih edin. Soğuk, ferahlatıcı yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Hindistan cevizi suyu, karpuz, nane, salatalık gibi seçenekler sıcaklarla daha kolay baş etmenizi sağlayacaktır. Ara öğünleri ihmal etmeyin, bu sayede şeker ve tansiyon dengenizi sağlayabilirsiniz. Çiğ kuruyemişler, soğuk ev yapımı ayran, kefir gibi sağlıklı atıştırmalıkları tüketin. Haftada 1-2 gün sütlü dondurma yiyebilirsiniz."

ŞEKERLİ İÇECEK YERİNE MADEN SUYU

Havaların ısındığı günlerde aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmanın da önemli olduğunu belirten Dyt. Duygu Yıldırım, "Kırmızı et tüketimini sınırlandırarak sebze tüketmeye özen gösterin. Serinlemek için içilen şekerli ve kalorili içecekler göbek bölgesi yağlanması, insülin direnci gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. Kalorili içecekler yerine günde 1-2 kez sodyum miktarı 150'den az olan maden suyu tercih edebilirsiniz. İçerisine çilek, limon gibi meyveleri koyarak tatlandırabilirsiniz" dedi.

"YAZIN EN SIK YAPILAN 5 BESLENME HATASI"

Sağlıklı ve doğru beslenmenin sağlıklı zihin ve beden için önemli olduğu kadar uzun yaz günlerinde enerji seviyesini korumak için de önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Duygu Yıldırım, yazın en sık yapılan beslenme hatalarını da 5 maddede sıraladı:

"Güneşlendikten sonra aşırı soğuk su içmek: Yazın en sık gördüğümüz beslenme hatalarından biri güneşlendikten sonra buz gibi su içmektir. Bu durum boğaz ağrısı veya sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.

Kahvaltıyı atlamak: Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösteriniz.

İçilen çay- kahve miktarına dikkat etmemek: Çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. Kafeinin fazla alımı vücudunuzu susuz bırakabilir.

Serinlemek amacıyla şekerli içecekler veya hazır meyve suyu tüketmek: Bu içecekler geçici olarak enerjinizi artırabilir fakat birkaç gün sonra halsizlik hissettirebilir. Bunun yerine meyvelerin kendisini tüketmeyi deneyin.

Fit vücuda kavuşmak için şok diyetler denemek: Birçok insan yaz ayları geldiğinde istediği kiloya ulaşmak için kaynağına bakmadan hızlı sonuç vaat eden diyetlere yöneliyor. Halbuki bu tür diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak floranızı bozarak ishale yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Fatma Girik Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:15:05. #1.15#
title