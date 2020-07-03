Yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterler değişti mi? Acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?
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Yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterler değişti mi? Acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?

Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu dönemdegünlük 300-400 vakanın başvurduğu İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi ekibi, yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterleri değerlendirdi. Peki, acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?

Yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterler değişti mi? Acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?
03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:27

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis ekibi, "yeni normal"e geçişi anlattı. Cerrahpaşa Acil ekibi, trafik kazası, kalp krizi fark etmeksizin artık acile başvuran her hastaya Kovid şüphesiyle yaklaşılıyor, hastaları mutlaka Kovid açısından da değerlendiriliyor. Peki, yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterler değişti mi? Acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?

ACİL SERVİSLERDEKİ KORONAVİRÜS KRİTERLERİ NELER?

Kovid salgınının en yoğun olduğu dönemlerde günlük 300-400 vakanın başvurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis ekibi, "yeni normal"e geçişi anlattı. Trafik kazası, kalp krizi fark etmeksizin artık acile başvuran her hastaya Kovid şüphesiyle yaklaşılıyor, hastaneye yatıştan önce hasta mutlaka Kovid açısından da değerlendiriliyor. Cerrahpaşa Acil ekibi, vatandaşlardaki rehavetten şikayet ederek uyarıyor: "Hastalık bitmedi, daha hafif geçirilse de bulaşma hızı arttı. Üstelik virüsü en yakınınız size bulaştırıyor."

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin İstanbul'daki en önemli üslerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de Kovid vakalarının azalmasıyla beraber yeni normal dönemine geçiş aşamalı olarak gerçekleştirildi. 3 ay boyunca büyük oranda Kovid vakalarını kabul eden Acil Servis'te işleyiş eski rutinine dönmeye başlasa da salgın sonrası Acil Servis kriterlerinde de önemli değişiklikler oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, "Eskiden acillere her türlü vaka geliyordu. Ama biz, örneğin bir trafik kazası vakasında hastada birinci sırada enfeksiyonu düşünmüyorduk. Bu nedenle de acil servislerde enfeksiyon kriterleri bu kadar sıkı değildi. Ancak Kovid salgınıyla beraber bu konudaki ezberler bozuldu; hasta her ne sebeple acile başvurursa başvursun, enfeksiyon olabilir ve bu enfeksiyon biz sağlık çalışanlarına bulaşabilir; sağlıkçılar da bundan zarar görebilir, hatta hayatını kaybedebilir, bunu öğrendik" dedi.

Yeni normal döneminde acil servislerdeki kriterler değişti mi? Acil servislerdeki koronavirüs kriterleri neler?

YENİ NORMAL DÖNEMİNDE ACİL SERVİSLERDEKİ KRİTERLER DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni normal döneminde artık hastaların acil servisten girdiği andan itibaren Kovid protokollerine göre değerlendirildiğine işaret eden Prof. Dr. İkizceli, "Hem muayenede hem gözlemde hem de tedavide enfeksiyon riski önemli bir kriter oldu artık. Pozitif olanla olmayanı ayıracak şekilde triyaj organizasyonuna geçtik. Bu arada vatandaşlar da bu pandemi döneminde acil servisleri gereksiz yere meşgul etmemeyi öğrendi. Bu da çok önemliydi. Eskiden olur olmaz her şikayetle acil servise gelen vatandaşlar, salgın endişesi nedeniyle gerçekten mecbur kalmadıkça acile gelmedi. Böylece acil servisler gerçekten gerçek acil servis gibi kullanıldı. Şu an Kovid şikayetiyle başvurular salgın dönemine göre çok çok azaldı. Ancak başka sebeple (örneğin trafik kazası veya inme) gelen hastanın yatışını vereceksek Kovid testine bakmadan artık servise almıyoruz" diye konuştu.

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