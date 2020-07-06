"Yeni normal"de güvenli kampın adresi: Ormanya
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"Yeni normal"de güvenli kampın adresi: Ormanya

Kocaeli'de 2000 dönüm alana kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, otel, pansiyon gibi kapalı alanlar yerine tatilini doğada geçirmek isteyen kamp tutkunlarına doğayla baş başa ve güvenli bir dinlenme imkanı sunuyor.

06.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:43

Kocaeli'de 2000 dönüm alana kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, otel, pansiyon gibi kapalı alanlar yerine tatilini doğada geçirmek isteyen kamp tutkunlarına doğayla baş başa ve güvenli bir dinlenme imkanı sunuyor.

Ziyaretçilerine doğayla yakınlaşma fırsatı sunulan parkta 73 farklı türde 916 hayvan barınıyor. 28 karavan ve 60 çadır kapasiteli kamp alanı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanıyla hizmet veriliyor.

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta 60 dönüm alana kurulu kampta karavan ve çadır kamp tutkunlarını ağırladıklarını, kamp alanında elektrik, su, tuvalet, duş, atıksu döküm alanı konusunda ücretsiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kampçıların, çocuk hayvanat bahçesi, ormanköy, sportif olta balıkçılığı göleti, kuş gözlem alanı gibi birçok alanı içinde barındıran ormanda gezme fırsatı bulduğuna işaret eden Alioğlu, ziyaretçilerin bisikletleriyle ya da yürüyerek alanı yakından tanıyabilmelerine olanak sunduklarını söyledi.

Kamp alanında oluşturdukları uluslararası uygulamalar sayesinde genellikle yurt dışından konuk ağırladıklarını, başka bir hedefe doğru ilerlemek isteyen ziyaretçilerin "istasyon noktası" olarak Ormanya'yı tercih ettiğini, mola verip doğal yaşam parkını yakından tanımalarının ardından rotalarına devam ettiğini hatırlatan Alioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan tedbirlerin ardından "yeni normal" olarak nitelenen dönemle kamp alanlarına olan ilginin daha da arttığını vurguladı.

Alioğlu, bu dönemde birçok ziyaretçi ağırladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde yeni normalleşme çerçevesinde insanların artık doğanın içinde kamp yapmaya ilgisi arttı. Biz de bunu burada gördük. Alanımızda 28 karavanlık ve yaklaşık 60 çadırlık yerimiz mevcut. Biraz daha geliştirme çabası devam ediyor ama doğaseverler, kampseverler pandemi sürecinde çok daha fazla alanımıza rağbet etti. Özellikle hafta sonları yüzde 80'e varan doluluk oranlarını görüyoruz. Tıpkı bir otel konaklaması gibi kaydımızı oluşturuyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz öncelikle danışma bölümüne uğrayıp kayıt formu dolduruyor. Sonrasında kamp alanımıza girişlerini gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde dahi kamp alanımızın dışına çıkmamak kaydıyla kamp alanımızda konaklamalarını gerçekleştirebiliyorlar."

Doğada olmak, bunu deneyimlemek isteyen ancak çekinen, korkan kişiler için Ormanya'nın ideal alan olduğunu vurgulayan Alioğlu, "24 saat güvenlik görevlimizin bulunduğu, kameralarla gözlendiği, içeriye kaydı olmayan sivillerin girişinin yapılmadığı izole bir kamp hayatından bahsediyoruz. Aynı ölçüde de doğanın içinde bulunan bir alandan bahsediyoruz. Yakın zamanda burada doğa okulu kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik kampçılık hakkında temel eğitimlerimiz gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Karavan tutkunlarının "kaçış noktası"

Karavanıyla İstanbul'dan gelen Mehmet Kolege (64) ise 15 yıldır karavancı olduğunu, emekli olduktan sonra karavan hayatına başladığını belirterek, eşiyle doğada olmayı sevdiğini, fırsat buldukça kamp yaptıklarını kaydetti.

Ormanya'ya 2 yıl önce de geldiklerini anlatan Kolege, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok temiz ve güvenli bir yer. Pandemiden dolayı deniz kenarlarına, güneye inemiyoruz. İstanbul'da ikamet ediyoruz, dolayısıyla burası bizim için bir kaçış noktası oldu. Düzenli temizlik yapılıyor, rahat bir şekilde kampımızı yapıyoruz. Bu hizmetinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Karavan kültürü olduğu için oteller pandemi öncesinde de bizim için cazip yerler değildi. Biz karavanımızla doğada yaşam hayatını seçtik. Pandemiden sonra karavancılığa büyük bir rağbet var."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kampçılardan ücret almadığına değinen Kolege, buraya ücret almadığı için değil, güzel hizmet, güvenlik olduğu için geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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