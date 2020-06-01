Yeni normal başladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuş İzmir'e gerçekleştirildi
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Yeni normal başladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuş İzmir'e gerçekleştirildi

Yeni normal başladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuş İzmir'e gerçekleştirildi Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı.

01.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:02

Yeni normal başladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuş İzmir'e gerçekleştirildi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş, Pegasus Hava Yollarına ait uçakla saat 10.15'te İzmir'e yapıldı.

Korona virüs nedeniyle geçici süreliğine durdurulan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçak seferi İzmir'e yapıldı. Pegasus Hava Yolları ait uçak saat 10.15'te kalkış yaptı. Günler sonra uçuşların başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ve uçaklarda korona virüse yönelik yoğun tedbirler alındı. Bu kapsamda havalimanının her noktasına sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlatan yazılar asıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuları termal kamera ile ateşleri ölçüldükten sonra terminale alındı. Güvenlik noktasından aranarak geçen yolcular, sosyal mesafe kuralına uyarak bilet kontrolü yapıldıktan sonra uçaklara bindi. Öte yandan, görevli ekipler ve güvenlik görevlilerinin maske, eldiven ve siperlik takarak önlem aldığı havalimanında yolculara sık sık sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

"İlk uçuşumuz İzmir'e"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Heyecanlıyız. Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Çünkü 28 Mart'tan itibaren uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk Havacılığı'nda yeni bir milat olarak tarihe yazılacak. Uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz başka bir dönem yok. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz. İlk uçuşumuz İzmir'e olacak. Ben de İzmir'e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum" dedi.

"Tedbirlerimizi aldık"

Korona virüse karşı alınan önlemlere ilişkin konuşan Nane, "Hijyen artık yeni normalde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Bu nedenle hayatımızın her alanında hijyen olgusunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler de burada işletici firma İSG yetkilileriyle beraber önceden hazırlığımızı yaptık, testlerimizi yaptık. Sosyal mesafeye ilişkin çizimlerimiz hazır. Çok etkin bir ortak çalışmayla birlikte hem biz gerekli tedbirlerimizi aldık hem de misafirlerimizi bilinçlendirerek sağlıklı bir uçuş yapmaları için gerekli alt yapıyı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Havalimanları ve uçaklar, en az evleri kadar güvenli ve hijyenik"

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürü Ersel Göral ise, "2 aylık kapalılık dönemimizden sonra bugün ilk uçuşumuz başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız 10.15'te Pegasus Havayolları ile İzmir seferi. Yaklaşık 90 civarında yolcumuz var. Biz hem terminal hem uçak içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Ancak burada misafirlerimizden beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tüm yolcularımız gönüllerini ferah tutsunlar. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçaklar en az evleri kadar güvenli ve hijyenik. Endişesiz ve korkusuzca uçmaya devam edebilirler" şeklinde konuştu.

İzmir yolcularından Mert Dabakoğlu, "Gayet güzel tedbirler alındı. Biz de o kurallara uyarak ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. HES kodu istendi. Uygulama üzerinden kodumuzu aldık. İlk uçuşumuzu yapıyoruz. Böyle düzelmeler olduğu için mutluyuz" dedi. Vedat Sağ isimli bir yolcu ise, "Gayet güzel, tedbirli. Güvenli bir şekilde gideceğimize eminim. Ben normalde İzmir'de yaşıyorum. Aylardır bugünü bekliyordum. Çok mutluyum. Emeği geçen" diye konuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci uçuş ise saat 10.40'ta Trabzon'a yapıldı.

Yeni normal başladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuş İzmir'e gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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