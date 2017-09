YENİ NISSAN LEAF, ÖNCÜ ELEKTRİKLİ ARAÇ VE PROPILOT TEKNOLOJİLERİNİ BİR ARADA SUNUYOR





Yeni Nissan LEAF Hakkında Tüm Detaylar, Merak Edilen Özellikleri.



Bildiğiniz gibi Elektrikli Nissan Leaf 2018 Resmen olarak tanıtıldı ve en önemli rakibi Tesla Model 3 'ten 5 Bin Dolar Daha Ucuz. Nissan'ın en çok satan Elektrikli modellerinden biri Leaf. Şirketin yeniden tasarladığı modelde yarı özerk ProPilot sistemi de yer aldı. Fiyatı olarak 29.900 Dolar belirlendi. Elektrikli Yeni Model hakkında merak edilen tüm detaylara bir göz atalım;



Nissan, öncü elektrikli araç ve ProPILOT teknolojilerini bir araya getirerek yeni Nissan LEAF'i geliştirdi. Kitlelere yönelik en gelişmiş elektrikli araçta sunulan gelişmiş sürüş destek sistemi ProPILOT, daha güvenli, daha rahat bir sürüş sağlarken, ProPILOT Park tamamen otonom park imkanı sunuyor. E-Pedal teknolojisi tamamen yeni bir fren ve sürüş deneyimi sunarken, daha da geliştirilen elektrikli sistem tek bir şarjla 378 km menzile imkan tanıyor.



Japon otomotiv devi Nissan, geniş kitlelere hitap eden elektrikli aracı ve şirketin Intelligent Mobility vizyonunun simgesi olan yeni Nissan LEAF modelini lanse etti.





Tamamen elektrikli ve gelişmiş teknolojilerle donatılan yeni Nissan LEAF, benzersiz bir fren ve sürüş deneyimi sunan e-pedal gibi son derece gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan markanın Avrupa'daki ilk otomobili olmasıyla dikkat çekiyor.



Sadece gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekmekle kalmayan yeni Nissan LEAF aynı zamanda tek bir şarjla 378 km* olmak üzere çok daha uzun bir menzil vaat ediyor ve yeniden tasarlanan yeni nesli ile gerek dış, gerekse de iç tasarımda çok daha modern ve çekici bir görünüm sunuyor.



Yeni Nissan LEAF Ocak 2018 itibariyle Avrupa'da satışa sunulmaya başlanacak.





Nissan CEO, Hiroto Saikawa, Speech – New LEAF World Premiere



"Yeni Nissan Leaf, Nissan'ın geleceğinin ana markası stratejisi olan Nissan Intelligent Mobility'yi kullanıyor," diyen Nissan Başkan ve CEO'su Hiroto Saikawa sözlerini:



"Geliştirilmiş otonom özelliklerle donatılan yeni Nissan LEAF, ProPILOT Park ve kullanım kolaylığı sağlayan e-Pedal gibi otonom sürüş teknolojileriyle bir yandan Nissan'ın elektrikli araç liderliğini güçlendiriyor, diğer yandan ise elektrikli araçların global olarak yaygınlaşmasını ve gelişmesini destekliyor. Yeni Nissan LEAF aynı zamanda gelecek Nissan modellerinde de karşımıza çıkacak olan üstün niteliklere sahip." dedi.



Tokyo'da düzenlenen lansmanda açıklamada bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "Intelligent Mobility vizyonumuzun önemli bir göstergesi olan Nissan Leaf, markamızın teknolojide ne kadar ilerlediğini gösteren en yeni ürünümüz. Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli aracı olan Nissan Leaf, bir önceki nesle göre %40 daha fazla menzile sahip. ProPILOT gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle ön plana çıkan ve tek şarj ile 378 kilometre mesafe kat edebilen Leaf, sunduğu sürüş keyfi ile Nissan müşterilerine farklı bir deneyim yaşatacak." dedi.



Sürüşün geleceğini yeniden tanımlama noktasında şirketin stratejik bir planı olan Nissan Intelligent Mobility otomobilin ulaşım rolünü çok daha ileriye taşımayı hedefliyor. Nissan Intelligent Mobility, otomobilin nasıl sürüldüğü, ne şekilde çalıştırıldığı ve topluma nasıl entegre edildiğini tanımlıyor.



Yeni Nissan LEAF, ProPILOT teknolojilerinin erken aşaması, gelişmiş tamamen elektrikli güç aktarma organı ve binalara bağlanarak güç sağlama yeteneği ile Nissan Intelligent Mobility'nin yola uygulanmış halini gözler önüne seriyor.



Nissan Intelligent Power: elektrikli güç aktarma organı





Yeni Nissan LEAF'teki Nissan Intelligent Power teknolojisinin odak noktasını geliştirilmiş enerji verimliliği, arttırılmış tork ve güç üretimi ve gelişmiş dinamik performansıyla elektrikli güç aktarma organı oluşturuyor. Söz konusu yeni güç aktarma organını, gücü ve enerji depolama kapasitesi arttırılan yüksek teknoloji ürünü lityum-iyon batarya kiti tamamlıyor.



Geliştirilmiş enerji verimliliğinin yanı sıra yeni elektrikli güç aktarma organı 110 kW güç üretimiyle daha canlı ve atak bir sürüş sunuyor. 320 Nm'ye arttırılan tork çok daha etkileyici bir hızlanmayı beraberinde getiriyor.



Yeni Nissan LEAF'in menzili tek bir şarjla NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Ortalaması) normuna göre 378 km'ye yükseltildi. Daha fazla performans ve daha uzun bir menzile sahip bir beklentisi olanlar için Nissan 2018 yılının sonunda daha güçlü ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip Nissan LEAF'in yüksek performans versiyonunu daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunacak. Bu versiyon daha uzun bir menzil sunarken, aynı zamanda müşterilere sürüş gereksinimlerine uygun menzili seçme imkanı da sunacak.



Nissan Intelligent Driving: sürüş keyfini arttırmak, emniyeti geliştirmek ve stresi azaltmak için tasarlanan teknoloji





Yeni Nissan LEAF, üç yeni akıllı sürüş teknolojisiyle donatılıyor. Bunlardan ilki gelişmiş sürüş destek sistemi ProPILOT. Tek şeritli otoyol sürüşlerinde kullanılan sistem sürüşü kolaylaştırıyor, stresli azaltıyor ve rahatlatıyor.



İkincisi ProPILOT Park ise insanların park etme konusundaki düşüncelerini değiştirecek. Bu teknoloji aktive edildiğinde otomatik olarak park alanına yönlendirmek için direksiyon, gaz, fren ve vites seçimi de dahil otomobilin sürüş fonksiyonlarını kontrol ediyor. Sistem park etme sürecinin stresini azaltıyor ve basitleştiriyor.



Üçüncüsü e-Pedal sürüş şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir teknoloji olarak öne çıkıyor.



Sistem sürücüye gaz pedalı ile çalıştırma, hızlanma ve fren işlevlerini basit bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyor. Gaz pedalı tamamen serbest bırakıldığında otomatik olarak rejeneratif ve sürtünmeli frenler devreye girerken, böylece otomobil yavaşlayarak tamamen duruyor. Araç dik yokuşlarda bile gaz pedalına tekrar basılana kadar konumunu koruyor. e-Pedal'ın tepkimeleri, araç tekrar harekete geçtiğinde sürüş keyfini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Geleneksel fren pedalları ani fren gereksinimlerinde kullanılmaya devam ediyor.



Nissan Intelligent Integration: bataryanın gücünü sosyal altyapıya aktaran teknoloji





Nissan'ın öncü elektrikli araç vizyonu yeni Nissan LEAF'e güç kazandırmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda otomobilin bataryalarını mobil enerji cihazı olarak da kullanabiliyor.



Vehicle-to-Grid (V2G) teknolojisi, elektrikli araçların çift yönlü şarjına imkan tanırken, elektrik şebekesine tamamen entegre olmasına imkan tanıyor. Sistem, programlanamayan yenilenebilir enerji akışlarını yönetme imkanını arttırarak yenilenebilir kaynaklarını daha kapsamlı kullanma ve uygun fiyatlı hale getirmeye yardımcı oluyor. Nissan elektrikli araç sahiplerinin şebeke hizmetlerinde aktif bir rol oynamak üzere şebekeye bağlanmalarına izin veren sistem; aynı zamanda araç sahibine alternatif bir gelir kaynağı da sunuyor. Devreye alındığında V2G teknolojisi Nissan elektrikli araç sahiplerini enerji piyasasının aktif oyuncusuna dönüştürecek.



Daha sürdürülebilir bir toplum için çalışmak, her geçen gün daha iyi seçimler yapmak demektir.





Enerji depolama sistemi xStorage ev enerji tüketimini daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için; endüstrinin en iyi ortak tecrübesine dayanıyor. Enerjiyi günün en ekonomik zamanlarında depolayan xStorage Home; enerjinin ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını kontrol ederek müşterilerin paradan tasarruf etmesini ve enerji sisteminin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistem ev ihtiyaçlarına cevap verecek tüm enerjiyi tek bir birimde yönetmek ve depolamak için; gereken tüm donanım ve yazılımları sorunsuz bir şekilde bütünleştiriyor. Şebeke hizmetlerine bağlanmak için kullanılan xStorage Home; esnek yapısıyla yenilenebilir enerjinin kullanımını daha da artırmak üzere şebekenden enerji çekebiliyor veya şebekeye enerji aktarabiliyor.



Kullanıcılar ayrıca yeni Nissan LEAF'in yeni arayüze sahip akıllı telefon uygulaması üzerinden; araçlarının şarj durumlarını görme; en yakın şarj istasyonunu bulma ve otomobillerinin ideal sıcaklıkta olması için sürüş öncesinde ısıtma veya soğutma gibi çözümlerden yararlanabilecek.



Dış tasarım: teknolojiyi görünümüne yansıtan şık bir siluet





Yeni Nissan LEAF'in tasarımı şirketin ileri görüşlü yaklaşımını yansıtıyor. Aracın tasarımında ilk kez 2015 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenen IDS Concept otomobilinden esinlendi.



Ön bölümü Nissan X-Trail ve Avrupalıların gözdesi Nissan Qashqai başta olmak üzere; diğer Nissan modellerinin de DNA'sını yansıtan ve Nissan imzası niteliğinde olan V formlu ızgara domine ediyor. Ön ızgarada krom yerine mavi renk tercih edilirken, bu aynı zamanda Nissan'ın elektrikli araçları için yeni bir imza niteliğini taşıyor. Akıcı hatlarıyla tavan çizgisi araca kendine has bir stil, aynı zamanda hareket hissi de kazandırıyor. V formlu ön ızgara örneğinde olduğu gibi zarif LED farlar da Nissan'ın karakteristik bumerang tasarımına sahip.



İç mekan tasarımı: arındırılmış yalın mimariyle daha fazla premium hissi





Yeni Nissan LEAF'in yeniden tasarlanan kokpiti yalınlığa odaklanan tasarımıyla yüksek kalite algısını beraberinde getiriyor. Kaliteli malzemelerle bezenen ve büyük bir titizlikle ele alınan kokpit detayları kalite hissini destekliyor; araç içerisindeki yaşam kalitesini arttırırken sürüş keyfini yeniden tanımlıyor.



Sürücü ve beraberindeki yolcuları; koltuklar, gösterge paneli ve direksiyon simidini süsleyen canlı mavi dikişlerle; yeni 7 inçlik tam renkli (TFT) ekran karşılıyor. Ekran, Safety Shield teknolojisi, şarj durumu; güç göstergesi ve sesli ve navigasyon sistem bilgileri gibi temel özelliklere daha kolay erişim için yeniden tasarlandı. Bazı pazarlarda, navigasyon sistemi ile donatılmış olan araçlarda bilgi ve eğlence sistemine Apple CarPlay ve Android Auto eklendi.



Yeni Nissan LEAF, dünyanın en çok satan elektrikli aracı haline gelen birinci neslin yerini alıyor. Satışa sunulduğu 2010 yılından bu yana 283.000 kullanıcı Nissan LEAF'i tercih etti.



Yeni Nissan LEAF 2017 Teknik Özellikler (Avrupa versiyonu)





Nihai homologasyona bağlı olarak teknik özellikler değişebilir



Boyutlar

(mm)



Uzunluk

4.480



Genişlik

1.790



Yükseklik

1.540



Dingil mesafesi

2.700



İz genişliği ön/arka

1.540/1.555



Minimum yerden yükseklik

150



Sürtünme katsayısı (Cd)

0,28



Lastikler

205/55R16 veya 215/50R17



Ağırlıklar/kapasiteler

(kg)



Boş ağırlık (min)

1.535



Yolcu adedi

5 yolcu



İzin verilen maksimum ağırlık

1.765-1.795



Batarya



Tip

Lityum iyon batarya



Kapasite

40 kWh



Elektromotor



Kodu

EM57



Maksimum güç

110 kW (150 HP)/3283~9795rpm



Maksimum tork

320 Nm/0~3283rpm



Performans



Menzil

378 km(NEDC)



Şarj süresi (normal şarj)

16 saat (3 kW)

8 saat (6 kW)



Şarj süresi %80 (hızlı şarj)

40 dakika



Maksimum hız

144 km/s



