Yeni Nintendo Switch OLED Siyah ve Beyaz Olarak Ayrı Ayrı Satılacak
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Yeni Nintendo Switch OLED Siyah ve Beyaz Olarak Ayrı Ayrı Satılacak

Yeni Nintendo Switch OLED Siyah ve Beyaz Olarak Ayrı Ayrı Satılacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Nintendo, yeni Nintendo Switch OLED'in yeni bir CPU veya daha fazla belleğe sahip olmayacağını onayladı.

Nintendo, yeni Nintendo Switch OLED'in yeni bir CPU veya daha fazla belleğe sahip olmayacağını onayladı. Ayrıca Japon şirket, yepyeni OLED yuvasının ayrı olarak satılacağını .

Nintendo Switch OLED

Yeni bir Switch 'Pro' modeli hakkında çok sayıda söylentiden sonra Nintendo, dün 7 inç OLED ekrana ve artırılmış dahili depolama kapasitesine sahip Pro olmayan bir model duyurdu. Nintendo, platformun donanımında büyük bir dahili değişiklikten bahsetmedi ve şirket şimdi yeni OLED modelinin bellek veya işlemcide önemli dahili değişikliklere sahip olmayacağını doğruladı.

Nintendo sözcüsü dünkü resmi duyurunun ardından The Verge'e verdiği demeçte, "Nintendo Switch (OLED modeli) önceki Nintendo Switch modellerinden yeni bir CPU'ya veya daha fazla RAM'e sahip değil" dedi.

İki katına çıkarılan dahili depolama kapasitesi ve yeni OLED ekranına ek olarak, yeni model ayrıca yerleşik kablolu LAN bağlantı noktasına sahip yeniden tasarlanmış bir dock ile birlikte gelecek.

Yalnızca yeni bağımsız yuvayla ilgilenenler, resmi Nintendo web sitesi aracılığıyla ayrı olarak sunulacağını öğrenmekten mutlu olacaklar.

"Beyaz bağlantı istasyonu ve siyah bağlantı istasyonu ayrı olarak (HDMI kablosu yok, AC adaptörü yok, pakette değil) Nintendo çevrimiçi mağazasında satılacak. Perakende olarak satılmayacak"dedi Nintendo, Digital Trends web sitesine yaptığı açıklamada.

Yeni Nintendo Switch OLED modeli, 8 Ekim'de Metroid Dread ile birlikte dünya çapında 349,99 $ fiyatla piyasaya çıkıyor.

Kaynak: Turkmmo

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