Yeni neslin sanatçısı Fırat Acar: "Pandemi en çok da müzik sektörünü etkiledi"
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Yeni neslin sanatçısı Fırat Acar: "Pandemi en çok da müzik sektörünü etkiledi"

Yeni neslin sanatçısı Fırat Acar: 'Pandemi en çok da müzik sektörünü etkiledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı Fırat Acar, pandemi sürecinin en çok etkilediği alanlardan birinin müzik sektörü olduğunu iffade etti.

Genç şarkıcı Fırat Acar, pandemi sürecinin en çok etkilediği alanlardan birinin müzik sektörü olduğunu iffade etti.

Alınan tedbirlerle salgının gün geçtikçe daha da zayıfladığının görüldüğünü belirten şarkıcı Fırat Acar, "Elbette bu hepimiz için oldukça sevindirici bir haber. Aslında salgın yapılaşmadan ziyade yeni oluşumlara yer açtı. Pandemi sebebiyle canlı performans yapamayan müzisyenler, çalışmalarını daha çok dijital platformlara taşıdı. Bu sayede daha küçük kitlelere hitap eden birçok müzisyen, eserlerini daha fazla insana ulaştırma fırsatı elde etti. Yaşadığımız karantina süreci sanatın her alanında daha fazla üretim yapmamıza sebebiyet verirken, insanların da sanatla daha fazla ilgilenmesine yol açtı. Bunca olumsuzluk içinde var olan tek olumlu taraf diyebilirim" dedi.

"Pandemi ne yazık ki evlere kapanıldığı bir süreci bizlere yaşatıyor" diyen sanatçı Acar, her şeyden önce tek temennisinin bu salgının bir an önce son bulması olduğunu belirterek, "Bu evde kaldığımız dönemde eğlenceden mahrum kalan insanların konserlere eskiden de yoğun bir şekilde ilgi göstereceğini düşünüyorum. Oldukça sıkıldık, daraldık, hep beraber eğlenmeyi de özledik. Bence pandemi sonrası göreceğiz ki bu süreçte birbirinden uzak kalan insanları müziğin gücü tekrar bir araya getirecek" diye konuştu.

Bir şarkıyı dinlerken yalnızca şarkıcının ön planda göründüğünü, aslında her işin arkasında koca bir ekibin çalıştığını belirten Acar, "Aslında o şarkı sadece sanatçıyı değil, koskoca bir ekibi kalkındırıyor. Gerçekleşmeyen konserlerde kemancısı da, piyanisti de, bateristi de mağdur oluyor. Ne yazık ki bu kimsenin istemeyeceği bir durum. Toplum olarak ortak kararlarda buluştuğumuzda bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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