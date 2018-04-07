Yeni Nesil Yaşam Meyvesi "Aronya"dan Üretildi

VİTRONİA MEYVE SUYU PİYASA ÇIKTI

Sağlıkla özdeşleşen Vitaronia ürünleri, pek çok faydaları, benzersiz lezzetleri ve uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Nanotech Group CEO'su İlyas Ercan, doğallık, lezzet ve kalite olarak sektördeki en iddialı markalardan biri olacaklarını söyledi.

2000 yılında ülkemize yeni ürünler ve teknolojiler sunmak üzere kurulan Nanotech Grup, dünya çapında araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucunda elde ettiği Vitaronia Meyve Suyu'nu bir basın toplantısıyla tanıttı. Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın aronyanın şifasını anlattığı Vitaronia Meyve Suyu, doğanın mucize meyvesi Aronya'dan hiçbir kimyasal işleme maruz bırakılmadan soğuk sıkım tekniğiyle elde edilip şişeleniyor ve sofralara sunuluyor.

İnsanoğlunun yüzyıllardır sağlık ve mutluluğun peşinde koştuğunu belirten Dr. Saraç, "Vitorania alışılagelmiş meyve sularının çok ötesinde sağlık içeriyor. Hepimiz için hayati öneme sahip bu iki kavram, Vitronia ile bir araya geldi" dedi.

HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRIYOR

Vitorania'nın elde edildiği yeni nesil yaşam meyvesi Aronya'nın sırlarını paylaşan Dr. Saraç, şöyle devam etti. "Aronya çalı benzeri, 3-4 metre kadar büyüyen, mor üzümsü meyveleri olan ve yüksek oranda antioksidan içeren bir meyve olup ilk olarak Amerika Kızılderilileri tarafından yüzlerce yıl öğünlerinde, çetin kış şartlarında hastalıklara karşı dirençli olmak ve sağlıklı yaşamak amacı ile kullanılmıştır. Zamanla dünyaya yayılmış olan Aronya besin içeriği ve faydaları nedeni ile sağlıklı yaşam ve lezzet konularına özel önem veren Avrupa'da popüler hale gelmiştir. Bu son derece değerli meyvenin ekimi Balkanlar ve Alp dağlarının el değmemiş arazilerinde yapılmaktadır."

STRESE BAĞLIK HASTALIKLARLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLUYOR

Aronya'nın bir besin takviyesi olmadığını belirten Dr. Saraç, "Doğal bir meyvedir. Aronya meyvesi stres, çevre kirliliği ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda yarattığı hücrelere zarar veren serbest radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadeleye yardımcı olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

ALTERNATİF VE GÜVENİLİR GIDA ARAYIŞI VAR

Nanotech Grup Genel Müdürü İlyas Ercan ise uzun inceleme ve titiz seçimler neticesinde insanımıza, günlük hayatında güvenle tüketebileceği bir ürün kazandırdıklarını söyledi. İnsanların alternatif ve güvenilir gıda arayışında olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Ercan, şöyle devam etti: "Nanotech Group, adını birçoğumuzun duymadığı Aronya'dan elde edilen meyve suyunu sizlerle buluşturuyor. Ekibimizin yıllarca süren araştırmaları neticesinde Aronya meyvelerinden soğuk sıkım tekniği elde edilen ve özel tesislerimizde şişelenen Vitronia meyve suyunu ilk günkü tazeliği ile sizlere ulaştırmaktadır. Hasattan şişelenmesine kadar tüm aşamaları kalite ve gıda ekibi tarafından denetlenmektedir."

Ortada vadede Aronya meyvesini Türkiye'de yetiştirerek dünyaya ihraç etme hedefleri olduğunu dile getiren Ercan, "Üretim tesisleri kurulması için fizibilite çalışmaları, ön araştırmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Ercan, Ar-Ge departmanlarında son derece hassas ve gelişmiş teknoloji ile Vitaronia ürünlerinin kalite kontrolünü yaptıklarını da ifade etti.

ÖZEL AŞAMALARDAN GEÇEREK ÜRETİLİYOR

Vitaronia meyve suları özel aşamalardan geçerek sofralarınıza geliyor. İlk olarak en verimli topraklarda doğal ortamda yetişen aronya meyveleri toplanmaya başlıyor. Meyveler hazır hale geldiğinde özele toplanan aronya meyvesinin suyu soğuk sıkımla çıkartılıyor ve Nanotech Group'un kullandığı üstün teknolojiyle içindeki vitaminlerden, minerallerden, faydalı özelliklerden hiçbir şey kaybetmeden şişeleniyor. Şişelenme işlemi sona erdiğinde de Nanotech Gıda'nın güçlü ulaşım ve soğuk zincir ağıyla tazeliği korunarak Türkiye'ye getirilip adresinize kadar ulaştırılıyor. 1 Lt. ve 750ml. olmak üzere hazırlanan Vitaronia %100 Meyve Suları, güne keyifle başlayacağınız kahvaltılarınıza, sevdiklerinizle beraber geçirdiğiniz zamanlara, sağlıkla büyüyen çocuklarınıza, ferahlamak istediğiniz anlara, enerji depolamak, keyifli molalara tat katmak için ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacak.